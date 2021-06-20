向世界錢進：移居美國落地生根？做好計劃至均真！

儘管與中國的差距逐步縮小，但美國目前仍是全球最大消費市場，兩國人均消費總額依然相距甚遠，即使受到疫情影響，亦無損美國人強勁的消費能力。難怪已移居美國生活的台灣人Cindy提醒，移美前宜先學會理財，以免陷入財務危機！

美國總人口約3.3億，消費總額高於中國內地的14億人，除因美國人均收入較高(有能力消費)、社會保障和福利較佳(無後顧之憂，不用儲起餘錢)之外，亦與人們的金錢觀截然不同有關。傳統中國人着重積穀防饑，並會未雨綢繆為下一代儲蓄，相反大部分美國人就沒有長期儲蓄的觀念。調查發現接近八成的美國勞工家庭是月光族，難有積蓄，箇中原因是美國人普遍重視享受，愛好消費，不會虧待自己。

【早作準備 到埗後易適應】

當亞洲人來到美國生活，自然有所感受。Cindy畢業於夏威夷大學，目前在美國猶他州北部城市奧格登(Ogden)已居住了5年，結婚後她曾在當地教中文。而她的丈夫來自南太平洋島國圖瓦盧，當初在猶他大學攻讀碩士。

Cindy認為移居美國人士至少要懂簡單的英文，以及要知道當地人的生活習慣和步調，才不會一到埗就遇上很大的文化衝擊。她指美國的步調比較慢，但整體上蠻喜歡這裏的生活。

另她建議大家移居美國前要學會怎樣理財，因為在美國非常容易申請信用卡，若不太懂理財，很容易入不敷支，陷入債務危機。

其實，美國消費掛帥，「先使未來錢」已深入人心，加上當地有成熟的金融體系和法律機制，信用卡在美國有極高的普及率和使用率。統計顯示，信用卡是美國人最常使用的支付方式，使用率甚至較現金還高，這同時令美國居民的債務水平相對高。背負債項的美國人，平均要把每月收入的三分之一用來償還樓宇按揭以外的債務，平均欠債金額超過20萬港元，甚至有小部分人認為自己終身無法清還債務。儘管如此，人們寧願把一些如置業等較大的投資延遲，繼續選擇依賴信用卡消費，實行早買早享受。

【4人家庭膳食月使1950元】

然而，近月美國通脹急速升溫，居民生活成本隨之上漲。受經濟重啟帶動，當地5月份消費物價指數(CPI)按年升5%，創近13年以來最快增速。扣除食品和能源的核心CPI按年升3.8%，更創下1992年以來最大升幅。

Cindy分享在美國生活的日常支出預算，如果自行下廚，一個月一家4口大概花費200美元(約1,560港元)，外出用膳則每餐大概花10至15美元(約78至117港元)，較在家煮食貴一點，所以一般而言可合共預算250美元(約1,950港元)在膳食方面。

水費和電費相對便宜，一個月合計大概60美元(約468港元)。上網連電視月費由80至120美元(約624至936港元)不等，視乎對網絡速度的要求。對於有小朋友的家庭，尿片和奶粉錢一個月大概90美元(約702港元)。

至於出行，人們外出以駕車居多，開支主要花在油費上。現在很多人被迫在家工作，所以油費省了不少。至於汽車保險費大概一個月80至100美元(約624至780港元)。

【樓價飛升 疫後置業更難】

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，美國4月樓價按年增長13%，是自2006年以來最大升幅，並較3月份升2.1%。其中，愛達荷州以27.2%的按年升幅居各州之首，Cindy所居住猶他州按年升18.3%，排第五。

市場上住宅供應短缺、需求增加、按揭利率處低位都是推動樓價向上的因素。年輕一代渴望有更大的自主空間，買樓需求殷切；另一邊廂，本身已持有物業的戰後嬰兒潮一代，也想換樓轉至更好的新環境居住，但由於樓價升勢持續，令他們不急於出售物業，使二手供應依然趨緊。

Cindy觀察到，在疫情出現前，當地人很容易就可買到樓房，但是疫情爆發後，猶他州樓價升得很快，現已變得非常高。以他們居住的四房獨立屋為例，2017年前買入價25萬美元(約195萬港元)，現在已經升至45萬美元(約351萬港元)。她認為現在才入市買樓會較難，尤其是從其他州份移入猶他州的人愈來愈多，但房屋很缺，進一步把樓價推得更高。

至於租樓，她指在這裏租有4個房間的房屋，月租約2,500美元(約1.95萬港元)；兩房住宅的月租約1,100至1,600美元(約8,580至12,480港元)。

【教中文易搵工 惟人工不高】

Cindy讀大學時主修教育，加上母語是中文，這背景讓她在猶他州找教書工作時相對吃香，因這裏有很多教中文的學校，對中文老師需求大，要找相關工作不難。當然，本身英文水平也要較好，才可獲得更多工作機會和選擇。

惟她補充，之前當老師時不覺得薪酬特別高，畢業第一年出來社會工作大概年薪4萬至5萬美元(約31.2萬至39萬港元)，美國教師的薪酬待遇也要看學區，有些學區會付比較多，部分則付較少。

美國5月失業率5.8%，是自去年疫情爆發以來最低。然而，僱主表示聘請人手依然不易，特別是餐飲和零售業的低薪工作，仍無法找到足夠人手。市場認為，目前美國部分州份繼續向失業人士發放額外的失業救濟金，金額高於重返就業市場可以賺到的錢，削弱失業人士重投職場的意欲。

【養育小孩可獲退稅】

她表示，美國的福利包括其醫保制度，通常公司會替僱員買醫療保險，看醫生不用付太多錢。另外，家庭育有小孩，政府每年會退稅給父母，大概一年退2,000美元(約1.56萬港元)稅項，所有合法的移民都會有同樣的福利。

有移民研究團體亦指，現時美國缺乏經驗豐富的科技人才，建議輸入外國專才來填補空缺，助美國利用科技更快擺脫新冠肺炎疫情，及應對未來的科技人才潛在斷層風險。