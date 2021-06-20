樓價UPDATES：屯馬綫帶旺　土瓜灣兩房近千萬售

屯馬綫通車，帶動沿線地區二手樓價向上，土瓜灣農圃道18號兩房單位，放盤不足兩星期，即以980萬元售出，較銀行估價高10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區眀德山高層G室，實用面積約390方呎，一房間隔，同區用家斥990萬元連租約購入，擬完約後作為自住之用，實用呎價約25,385元，原業主於2016年1月以約887.3萬元購入，是次轉手帳面獲利約102.7萬元，物業升值約12%。

●跑馬地比華利山K座低層2室，實用面積約1,083方呎，套三房連工人套房間隔，近日連車位以2,880萬元沽出，實用呎價約26,593元，屋苑6月暫錄4宗二手買賣。

●北角健威花園C座中層5室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望山景，原先開價799萬元，放盤1個半月，減價29萬元或3.6%，以770萬元易手，實用呎價約17,265元，原業主於2018年1月購入，當時作價692.8萬元，持貨3年SSD期鬆綁沽售，帳面獲利77.2萬元，期內升值約11%。

●鰂魚涌太古城暫6月錄28宗買賣，屋苑冠天閣為中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，叫價約1,398萬元，輕微議價後以1,388萬元市價成交，實用呎價約20,412元，新買家為外區用家，入市作換樓之用。

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九龍區

●土瓜灣農圃道18號低層A室，實用面積約478方呎，兩房間隔，成交價980萬元，實用呎價約20,502元，原業主認同樓市一直供不應求，見屯馬綫通車，看好區內後市，早前決意換樓並成功購入一伙三房單位才放售上址，放盤不足兩星期，即以高於銀行估價10%沽出。

●將軍澳慧安園2座頂層連天台單位，實用面積約413方呎，兩房間隔，連276方呎天台，原先叫價700萬元，經議價後減價35萬元或約5%，以665萬元沽出，實用呎價約16,102元，新買家明白市區特色單位難求，下班後帶同父母及女友睇樓，並即時跟業主議價後入市。

●將軍澳蔚藍灣畔6月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約16,950元，其中1座高層F室，實用面積654方呎，套三房間隔，最新以1,130萬元，實用呎價17,278元。

●將軍澳居屋富康花園6月暫錄約13宗買賣，包括7座低層B室，望內園景，三房間隔，實用面積約592方呎，未補價第二市場以約560萬元放盤，近日接獲外區客洽詢，輕微減價約30萬元，以約530萬元成交，實用呎價約8,953元，新買家為首置客。

●將軍澳居屋寶明苑B座高層7室，兩房間隔，實用面積約421方呎，未補價第二市場以440萬元放盤兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價28萬元，以約412萬元成交，實用呎價約9,786元，新買家為綠表客，睇樓1次後即拍板入市自住。

●將軍澳居屋寶明苑A座高層9室，實用面積421方呎，兩房間隔，望開掦山景，單位於去年12月放盤，未補價第二市場開價438萬元，累減50萬元或11%，獲區外白居二以388萬元承接，實用呎價約9,216元。

●啟德嘉匯8座高層E室，一房間隔，望海景，實用面積約349方呎，以16,500元放租約3個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價約300元，以16,200元租出，實用呎租約46.4元，新租客為一名男生，睇樓兩次後決定承租。

●奧運站海桃灣1座中層D室，實用面積578方呎，兩房間隔，望樓景，以1,230萬元沽出，實用呎價約21,280元，原業主於2017年3月以890萬元購入，持貨逾4年帳面獲利340萬元離場，單位期內升值約38%。

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新界區

●西貢瓦瑤頭單號村屋，套四房間隔，望海景，連天台，原先叫價1,980萬元，減價132萬元，終以1,848萬元獲承接，原業主於2014年11月購入上址，當時作價1,030萬元，持貨近7年帳面獲利818萬元，單位期內升值約79%。

●沙田居屋愉翠苑R座高層6室，實用面積約663方呎，套三房間隔，望樓景，放盤9個月，未補價第二市場原先叫價750萬元，累減40萬元，終以710萬元沽出，實用呎價約10,709元。

●沙田第一城2座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望河景，放盤兩個月，原先叫價830萬元，其後議價後減44萬至786萬元沽售，實用呎價約17,428元。

●沙田溱岸8號最新錄1座中層G室，實用面積約743方呎，套三房間隔，日前以1,400萬元易手，實用呎價約18,843元，原業主則於2012年以766萬元購入，持貨9年帳面獲利約634萬元離場，單位升值82.8%。

●大埔翠屏花園B座低層4室，實用面積274方呎，一房間隔，開價約460萬元，議價後以440萬元易手，實用呎價約16,058元，較市價略低約4%，新買家為用家。

●大埔居屋明雅苑B座高層5室，實用面積約363方呎，一房間隔，望河景，已補價自由市場開價488萬元，放盤兩日，減價12萬元，減幅約2.5%，獲用家以476萬元承接，實用呎價約13,113元。

●天水圍Wetland Seasons Park第1期6月錄逾25宗租賃成交，該盤17座頂層連天台特色單位，實用面積531方呎，兩房連儲物房間隔，附連約164方呎天台，獲家庭客以月租14,500元承租，實用呎租約27.3元，業主於2020年1月657.68萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

●屯門公屋山景邨景業樓高層7室，實用面積490方呎，區內白居二中籤者，鍾情該屋苑鄰近家人，方便往返，加上原業主由6月初於未補價第二市場叫價270萬元，減至258萬元成交，實用呎價約5,265元。

●屯門翠林花園C座中層5室，實用面積約330方呎，外區租客見業主有1,000元的議價空間，以10,500元承租，實用呎租約31.8元，如以現時同類型單位的銀行估值價約467萬元計算，租金回報率可達2.7厘。

●屯門珀御中層B室，實用面積354方呎，一房一廳間隔，以月租12,500元租出，實用呎租約35.3元，業主於2017年以約481.3萬元購入，該租金回報率約3.1厘。