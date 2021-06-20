新盤UPDATES：鐵路上蓋大型項目仍熱賣

二手樓價回升，購買力加速流向一手物業市場，鐵路上蓋大型新盤加推單位保持熱銷，大手買家爭相入市掃貨。同時，各區銷售中樓盤亦不斷錄得承接，高價及特色戶交投湧現。

●柏傲莊III累沽835伙 套逾122億

該公司營業及市務部總監黃浩賢表示，今期46個單位將以招標形式推售，其中第1批13伙迎河四房大戶，將於明早截標。據悉，項目第3輪共錄19組大手買家入市，而最大額成交為1 組買家連購2伙三房及1伙兩房戶，涉資逾5,400萬元。

●向隅客終償願！斥逾4000萬買柏傲莊III自住

鐵路上蓋新盤受資金追捧，新世界發展旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III第三輪銷售買家李女士表示，共花約4,000餘萬港元購買單位，其中1伙為四房單位，將用作自住。她指出，自己現居於沙田區，有感大圍站區內環境不錯、交通亦方便，加上前兩期亦有入飛，惟抽不到，今次有機會購買，便拍板成交。

●馬鞍山Silversands兩房連天台戶呎售2.45萬元破頂

●青衣明翹匯高層三房戶1046萬元沽出

●維港滙I及III周末兩日賣出7伙 吸金逾7251萬

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I及III，周末兩日(6月19至20日)共錄6宗交投，套現逾7251萬元。其中第1期3A座26樓C單位，實用面積493方呎，售價約1,409.8萬元，呎價約28,597元。而第3期2座16樓D室，實用面積311方呎，成交價約899.9萬元，呎價約28,936元。

●THE HENLEY I單日連沽3伙 最高呎價3.38萬

同系屯門帝御‧嵐天再錄特色戶交投，單位為6座18樓單位15，實用面積346方呎，天台面積269方呎，獲買家以604.24萬元購入，呎價17,464元。