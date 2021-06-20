股市拋售潮剛來？史上最大崩盤快到？六絕月結局還看鮑威爾

聯儲局「放鷹」引發市場上周波動，投資者憂慮當局加息速度可能較預期為快，拖累道指上周五(18日)重挫533點，全周累瀉3.44%，為去年10月以來最傷。聯儲局本周繼續成為市場焦點，因為除主席鮑威爾外，還有多位聯儲局官員將發表公開講話，任何有關縮減買債和加息的言論都可能觸動市場。有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)預警，拋售潮可能才剛開始；著名暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)更警告史上最大崩盤即將來臨。

聯儲局於香港時間上周四(17日)凌晨預期，2023年底前加息兩次，鮑威爾透露會上討論過縮減買債，已使上周四環球股市偏軟，詎料聖路易斯聯儲銀行行長布拉德上周五在美股時段更稱，由於通脹超預期，當局可能明年底就恢復加息，隨即嚇冧股市。美國前財長薩默斯認為，聯儲局上調通脹預測，並透露可能提早加息「是件好事」。曾批評拜登政府刺激方案規模太大，會引發更高通脹的他重申，美國正承擔經濟過熱和過度通脹的實質風險。

不過，聯儲局鴿派在上周五美股末段站起來，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利強調，2023年底前應維持貼近零息，以促使勞動力市場回復到疫前水平。他強調，絕大多數美國人都想工作，只要通脹預期保持穩定，當局應保持耐心，真正實現就業最大化。在鷹鴿交纏下，令鮑威爾將於美國時間本周二(香港時間周三(23日)凌晨)到美國眾議院新冠病毒小組委員會作證，論述聯儲局的對策和經濟時，更備受關注。

然而，克拉默認為，無論如何，聯儲局正處於警示模式，這可能是慘烈的，而且往績顯示，6月下旬慣常是股市的艱難時期，跌勢可能還未結束。他續指，布拉德周一會再發表講話，若沒有撤回上周五明年加息的看法，大市將續受創，屆時資金可能流入有望在經濟放慢的情況下做好的高增長股，同時流出建築、航空、工業和石油相關等股份。他又預期，鮑威爾周二不會駁回布拉德的說法，若大市續下跌，建議選擇性買入高增長股，如Adobe、亞馬遜和超微半導體(AMD)。

羅伯特清崎也警告，世界歷史上最大的泡沫正愈來愈大，最慘烈的崩盤即將來臨，建議投資者買入更多黃金和白銀避險。

不過，市場絕非一面倒看淡。雖然瑞銀研究指，聯儲局結束每年1.4萬億美元的量寬(QE)措施，將對標指帶來3%幅度打擊，但美股好友認為，企業盈利以雙位數增長足以抵銷影響。QMA投資策略總監基翁指出，今年企業盈利料勁增40%，加上利率仍相當低，環境利好股票，已增加持倉，並密切關注10年期美債孳息走勢，若升至2厘，勢有利價值股；若維持現時約1.5厘左右，則科技股會繼續做好。

事實上，聯儲局放鷹顯示當局不會容許通脹狂飆，而且不少投資者也相信通脹上升僅屬暫時性，令高增長科技股再次變得吸引。Bokeh Capital Partners投資總監福里斯特不相信通脹會失控，仍偏好晶片股如美光科技和賽靈思(Xilinx)。

【港股前瞻：恒指「六絕」最壞情況恐下試27000關】

父親節過後，港股踏入「六絕月」下旬，從本月首個交易日與上周五(18日)相比，恒生指數已累跌逾600點，29,000點大關得而復失；美國聯儲局轉趨「鷹派」，收緊政策的速度或較預期更快，更引發股市震盪，拖累上周美股大跌逾500點，恒指夜期跟挫，按比例計，跌約250點，預示周一(21日)早上或退守28,500點水平，後市能否擺脫「六絕」，視乎主席鮑威爾於香港時間周三凌晨發表的最新講話。

國投證券首席投資總監史理生表示，美股經歷通脹升溫等恐慌衝擊後，仍處相對高位，認為市場早已出現泡沫，因此聯儲局是次立場轉變或成為深化美股回落的催化劑。有關通脹及加息消息將拖累港股受壓，料有機會應驗「六絕」，若聯儲局本周再次釋出「收水」信號，在最壞情況下，恒指月內要下試27,000點。

不過，他指出，在通脹升溫的趨勢下，必然會有更多資金流入股市，新股市場亦會持續帶動交投，料後市氣氛不會太差，投資者可趁低吸納香港交易所、騰訊控股等重磅股，作中長線投資是較「穩陣」之選。

晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊則認為，上周五港股氣氛不俗，料本周恒指不會大跌，續處於28,400至29,100點區間，大市成交亦會逐步改善，惟與去年相比，今年內地政策貨幣屬中性偏緊，令流動性減弱，料A股整體走勢牛皮，港股的上升空間受限，在「炒股不炒市」格局下，預計資金會輪流炒作落後板塊。

他續指，自今年2月起，資金由科技股轉投順周期股，而現時周期過後，資源股受壓。反觀，美國10年期國債孳息率回落，加上目前聯儲局只屬放風，未有實際行動，預期息口對新經濟板塊短期影響不大，新經濟股估值下跌不少後，已重新吸引資金流入。