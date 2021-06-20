港股前瞻：恒指「六絕」最壞情況恐下試27000關

父親節過後，港股踏入「六絕月」下旬，從本月首個交易日與上周五(18日)相比，恒生指數已累跌逾600點，29,000點大關得而復失；美國聯儲局轉趨「鷹派」，收緊政策的速度或較預期更快，更引發股市震盪，拖累上周美股大跌逾500點，恒指夜期跟挫，按比例計，跌約250點，預示周一(21日)早上或退守28,500點水平，後市能否擺脫「六絕」，視乎主席鮑威爾於香港時間周三凌晨發表的最新講話。

國投證券首席投資總監史理生表示，美股經歷通脹升溫等恐慌衝擊後，仍處相對高位，認為市場早已出現泡沫，因此聯儲局是次立場轉變或成為深化美股回落的催化劑。有關通脹及加息消息將拖累港股受壓，料有機會應驗「六絕」，若聯儲局本周再次釋出「收水」信號，在最壞情況下，恒指月內要下試27,000點。

不過，他指出，在通脹升溫的趨勢下，必然會有更多資金流入股市，新股市場亦會持續帶動交投，料後市氣氛不會太差，投資者可趁低吸納香港交易所、騰訊控股等重磅股，作中長線投資是較「穩陣」之選。

晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊則認為，上周五港股氣氛不俗，料本周恒指不會大跌，續處於28,400至29,100點區間，大市成交亦會逐步改善，惟與去年相比，今年內地政策貨幣屬中性偏緊，令流動性減弱，料A股整體走勢牛皮，港股的上升空間受限，在「炒股不炒市」格局下，預計資金會輪流炒作落後板塊。

他續指，自今年2月起，資金由科技股轉投順周期股，而現時周期過後，資源股受壓。反觀，美國10年期國債孳息率回落，加上目前聯儲局只屬放風，未有實際行動，預期息口對新經濟板塊短期影響不大，新經濟股估值下跌不少後，已重新吸引資金流入。