廣東爆疫累運費又新高　美洛杉磯面臨無貨進港

全球航運危機絲毫未見緩和，勢必再推升通脹！上海航交所上周五(18日)公布的最新SCFI綜合指數按周再漲近1.2%，雖然升幅低於對上一周的2.5%，但反映運費無回調迹象。其中，美國線續漲價，中國往美東線每標準40英尺(即12米)貨櫃報價達8,914美元，按周升4.2%，續創新高，美西線也反彈，僅歐洲線略跌4美元，至每標準20英尺(即6米)貨櫃6,351美元，惟仍是歷史高位。

值得留意是，5月全球貨櫃船準班率僅22.66%，大幅低於正常75%以上，也較4月23.71%下滑，顯示需求強勁超過港口負荷，料第三季旺季運費將再飆，本周美東線報價恐衝破9,000美元。

今次運費失控主因是廣東爆疫，令深圳鹽田港最快6月底才有望全線復原。香港電子業商會榮譽副會長兼萬保剛集團主席洪劍峯稱，在缺櫃、塞港下，運費已大升，以運往歐洲為例，運費較正常時期已升了5倍。鹽田港擁塞令船隻要延遲10至14天泊港，意味廠商完成生產後，產品要在貨倉積壓多天，繼而令收款也要延遲，影響資金回籠。部分廠商見航運不通，把部分緊急或較輕產品轉為空運，運費隨之增加。

鐘錶商天時貿易公司經理尹明義稱，現時廠商在運輸上面對運費昂貴、交貨期延遲等多項問題。即使隨着各地經濟好轉，廠商接到的訂單亦見改善，但相比疫情前仍只有約一半生意。

面對此情此景，中國商務部研究員梅新育呼籲中美兩國取消或降低早年互相加徵的關稅，以減慢快過預期的物價漲幅，否則中美將兩敗俱傷。

投資管理公司Cartica Management指，港口延遲導致的供應中斷，恐對內地經濟增長構成風險。美國最大港口洛杉磯港的執行董事Gene Seroka更稱，廣東疫情或令該港口無貨進港！他透露，該港口5月處理逾100萬個貨櫃，是114年歷史中最繁忙的一個月。然而，在大量需求下，港口庫存大減75%，且本月底停泊船舶數量可能接近零，因港口近60%進口貨櫃來自中國，當中約1/3來自珠江三角洲。