通漲「筷」殺到　成本貴推高日本即棄筷子價格

日日講通漲殺到，可能大家都尚未有強烈的感受。說甚麼銅、鋁、鐵礦石，你我平時又用不到。不過，現在可以先舉一個「貼地」的例子：日本產的即棄筷子正在漲價。

以杉樹和扁柏為原料的筷子漲價，原因是同樣作為發電燃料的木材開始加價，筷子的成本正在上漲，中國的原木需求增加也推高筷子材料費。

即棄筷子銷售企業原田最近5年內2次上調日本國產筷子的價格，前後加價20％。原田的標志性產品「檜8吋元祿箸」售每雙4日圓（0.28港元）。

普通的中國產即棄筷子每雙約0.06元人民幣，但日本產筷子最便宜的也要3日圓（0.21港元）。賣給高級日式料理亭的高級筷子，索價可高達10日圓（0.7港元）。結果，日本國內使用的即棄筷子，有97％由中國等進口。

推動筷子材料費上漲的原因，還包括日本產原木對中國的出口價格上漲，日本國產即棄筷子的原材料面臨的環境逐漸變得嚴峻。有大型銷售商表示，日本產即棄筷子和中國產筷子的價格差也不斷擴大，陷入惡性循環。另外，由於環保意識提高，日本國產即棄筷子衍生的環保問題受到關注。

在日本國產即棄筷子的主要生產地之一的奈良縣吉野郡，吉野制箸工業表示，在新冠疫情下，很多使用傳統日本料亭及其他餐廳相繼歇業，供貨需求銳減。此外，大學食堂的關閉亦造成重大打擊，有筷子供貨商表示，之前每年銷售超過1,000萬雙，但2020年因疫情的影響而減少約100萬雙。

日本國產即棄筷子的主產地吉野、黑滝、東吉野等縣內3個組合的產量在2020年為9,127.5萬雙，比2019年減少43％，與2011年度相比減少7成。