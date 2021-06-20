緩解缺電！四川全禁比特幣挖礦　殃及港上市企業

內地電荒問題擴大，廣東有部分企業面臨限電，情況更逐步向華北及華中一帶蔓延，這不但對電價帶來壓力，也影響經濟增長。四川則加入內蒙、新疆的「禁挖令」行列，日前宣布清理省內比特幣「礦場」，並在周日(20日)中斷設施內的供電，相信能斷絕「挖礦」活動，以緩解缺電問題。

四川過去曾是中國、以至全球最大的比特幣「礦場」，惟當局日前要求停止省內一切「挖礦」活動，並列出26處疑似「礦場」為重點清理項目，同時要求電力公司中斷該處的電力供應。據報，周日午夜起，省內所有比特幣「礦場」被集體斷電。區塊鏈平台OKLink數據顯示，以中國為主要生產地的礦池算力大減，當中位列全球前十的AntPool、Poolin及Huobi Pool的中國礦池算力分別下降了21.05%、16.45%及31.19%。

內媒報道，四川水電資源豐富，尤其每逢雨季均有大量的水電被浪費，當局在2019年推行「水電消納」試點，以吸引礦場企業落戶四川，並使用被放棄的水電，惟因耗能過大，日前被當局宣布禁止。

交易平台CryptoCompare數據顯示，虛擬貨幣「一哥」比特幣跌7.99%，低見每枚33,753美元；以太幣則瀉9%，曾低見2,089美元。