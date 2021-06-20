賣地佔地方收入達84%　內房價難大冧

專家認為內地低通脹時代告終不無原因，其中最重要一環是樓價。縱使內地政府不斷強調「住房不炒」，但也不樂見樓價大跌，主因是單計去年，內地賣地收入達8.4萬億元人民幣(下同)，佔全國財政收入18萬億元的44%，更佔地方財政收入達84%。今年1至5月，賣地收入亦達2.61萬億元，按年增長23.9%，故樓價一旦失控大跌，影響絕非僅在民間，同時預示樓價難拉低通脹。

為了穩定樓價，內地將有一連串舉措，尤其在稅收改革、保障性住房及租賃市場發展。本月初，中國財政部等4個單位發布通知，將國有土地使用權出讓收入等4項政府非稅收收入，由原來的地方政府部門徵收，劃轉稅務部門徵收，7月1日起在河北、內蒙古、上海等地試點先行，並在明年1月1日起全國實施。市場估計，地方政府需要另闢蹊徑去補回收入，當中或加快舊城改造等項目。

國務院上周五(18日)舉行常務會議，表示多年來保障性住房，不僅改善了住房困難群眾的居住條件，也對促進房地產市場平穩健康發展起到了積極作用，故有需要加快發展保障性租賃住房。從10月1日起，住房租賃企業向個人出租住房適用簡易計稅方法，按照5%徵收率減按1.5%繳納增值稅等。

全國房地產商會聯盟主席顧雲昌表示，未來住房租賃市場發展，最重要的是形成多元化的投資結構和供應主體，例如有保障性的公租房、有政府補貼的租房、有市場化的長租房等，都有各自的目標客戶。租賃市場土地供應也將更加豐富，包括傳統土地供應、集體建設用地、閒置土地等。這些都有利於增加租賃房供應，穩定租金水平。市場人士認為，租金一旦穩定，亦有利穩定樓價。