中國低通脹時代恐告終！糧價料處5年迷你超級周期　中央力遏

美國聯儲局上周終於承接通脹會較預期長，提早加息的預警更嚇冧股市，世界第二大經濟體中國面對通脹威脅，從不止限於出言警告，近期更落手打壓。然而，任憑怎樣遏制也恐敵不過大勢，英國經濟學者直指，有「世界工廠」之稱的中國將面臨製造業勞動力不繼的世紀難題，勢結束長期的低通脹時代。中外農業頂級貿易商更不約而同指出，全球農作物市場正處於一個持續5年的「迷你超級周期」，意味繼大宗商品之後，農作物的瘋狂派對即將開始。

今次環球通脹升溫元兇之一是糧食，使內地繼樓價、大宗商品及豬價之後，隨即瞄準糧價急速攀升問題出招，以免糧食緊缺加劇高通脹來襲！國務院上周五(18日)正式決議對農民發放合計200億元人民幣的一次過補貼，各地亦積極引導金融資本保障農業發展，進一步擴大穩價主動權。

不過，物價通脹勢難擋。據外媒引述英國倫敦大學經濟學院名譽教授Charles Goodhart警示，內地正結束低通脹時代，因社會保障費膨脹令財政受壓，但增加稅收在政治上難以一時三刻配合，加上內地早已成為全球生產核心，人口高齡化導致通脹的影響更巨大，結果連帶發達國家長期持續的低通脹時代，亦有可能迎來轉捩點。

在萬物齊漲中，尤以糧價恐持續居高不下。有份掌握全球農業、商品貿易市場脈搏的嘉吉(Cargill)及嘉能可均預料，農業市場正處於小型超級周期。其中，Cargill全球貿易集團負責人Alex Sanfeliu指，農作物高價可能持續最多4年，不斷增長的生物燃料需求將在未來5年，推動對植物油和飼料廢料的需求飆升1,500萬噸至1,600萬噸。

日前主持國務院常務會議的官員更特地前往農田考察，從農民口中得知化肥、柴油等農資價格漲幅對耕種帶來的影響，已強調要加緊採取有效措施平穩農資價格。事隔3日，會議如期召開，直言高度重視糧食生產。考慮到今年內農資價格明顯上漲，尤其現時正值夏季農作物收種關鍵時期，為保農民種糧積極性，除加強農資市場調節、引導企業增加國內市場供給之外，內地打算以銀彈補貼農民收入。

值得留意是，為助農民抵禦災害等風險，該會議決定今年在全國13個糧食主產省份，對500個產糧大縣實施稻谷、小麥種植成本保險，彌補自然災害等引致的損失；並實施玉米種植收入保險，彌補因價格、產量波動導致的損失。兩種保險保障水平最高可達相應品種種植收入的80%，同時會加大保險保費財政補貼，特別是對主要承擔玉米、大豆種植任務的東北地區補貼高達45%。

內地為全球大豆進口大國之一，既加大農民生產誘因，亦要趁國際價格回調加大補給。據外媒報道，上周四(17日)「商品大屠殺」令大豆價一夜跌返去年底水平，內地進口商於上周五趁低掃貨，購買了至少8船美國大豆，採購規模至少48萬噸，為4個半月最多。由於市場對乾旱可能導致美國大豆減產、進一步漲價的擔憂也在加劇，內地對美購買大豆的數量有機會提高，反映當局正施展對內擴產、對外買貨的雙重手段，應對糧價飆升不跌的預期。

【豬價連跌20周拉低CPI 下季料回升】

豬肉價格維繫民生，其價格波動幅度對內地物價漲跌具有重大影響力，因豬價相對整體物價所佔比率高，穩豬價某程度上就是穩物價。今年以來，內地豬價暴挫，截至上周已連續跌價20周，也是5月內地通脹仍受控的主因，惟過度下挫會影響豬農生計，致使國家發改委已出手穩價，發布預警增強收儲「托市」。

北京有批發市場本月中旬的白條豬(已切割但未被加工豬)批發平均價是每公斤18.25元人民幣，比上月大跌20%，更較去年同期瀉價一半。事實上，本月初起，內地相關部門已密集出手穩豬價，包括在生豬價格過度下跌、產能大幅下降時進行收儲，以穩定生產預期，實現有效「托市」穩產能。

然而，縱使內地豬價漲跌仍主導消費物價指數(CPI)走勢，但有數據顯示，2012年後，豬價與經濟走勢完全脫鈎，故價格僅僅反映生豬供給的變化。豬價與經濟脫鈎意味人民銀行不再根據CPI進行貨幣政策操作，例如2019年11月，人行在高通脹時反而減息。亦因如此，目前內地托豬價，相信對經濟影響不大。

廣東、山東、江西等地上月開始展開豬場整改行動，分析指此舉是為防止過度擴張引致產能過剩，以便起穩定豬價作用。數據顯示，以養豬業為主的龍頭企業溫氏股份、新希望和正邦科技5月淨利潤按年分別大降71%、91%及76%，其他中小企成本壓力更大。

中州期貨認為，發改委雖引導養豬戶平穩有序減欄，但短期難明顯扭轉市場供需格局，因6月即使達到臨時收儲條件並啟動機制，豬價見底回暖也仍需一定時間，要收儲「托市」與需求同步回升，豬價才有望見底喘穩，預計第三季方能向好。