【深度解構】茶飲新股　嗒得杯落？專家咁睇...

趙林（右二）表示，有信心奈雪的茶達到今、明兩年在一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間店舖的目標。左二為彭心。

奈雪的茶由趙林、彭心夫婦二人於深圳創立，至今成立6年。據悉，公司去年完成太盟投資(PAG)領投的C輪融資後，估值已達20億美元(約156億港元)。公司今次引入瑞銀環球資管、匯添富基金、廣發基金、南方基金等作為基礎投資者，合共認購1.55億美元等值股份，相當於集資額上限23.6%。是次公開認購將於周三(23日)中午12時截止，料本月30日掛牌。

該公司董事長兼首席執行官趙林表示，有信心達到今、明兩年在一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間店舖的目標。總經理彭心更揚言，只會在優質地段開設門店，每店平均收支平衡期約4個月。

耀才證券行政總裁許繹彬透露，已有許多客戶就此新股查詢，因奈雪的茶具內需概念，並已有盈利能力，相信今次認購反應不俗。不過，他提醒投資者一定要量力而為，切勿「跟風」大手認購。

宏高證券投資經理梁杰文亦對股份的看法一般，建議投資者謹慎認購。他稱，奈雪的茶估值達300億元，以茶飲股來說偏貴，而且茶飲市場競爭大，若喜茶上市，或長江後浪推前浪。再者，新股市場最近比較波動，上周五掛牌的兩隻新股開市即潛水，可見市場資金並非盲目認購新股。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，投資者應盡量以現金認購，不借孖展，雖然早前時代天使帶動新股市場熾熱，奈雪的茶亦與大眾消費市場相關，相信認購反應熱烈，首日最少錄得兩至三成回報，但公司財務數據顯示，飲品的售價偏貴，原材料及人工佔成本各三成，共六成，基本面不算突出。他建議，投資者以現金認購5至10手，估計5手穩中一手。

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【專家料掀茶飲企上市熱潮 帶動估值】

奈雪的茶上市為新式茶飲募資及原本資本退出提供了解決方案，有利於推動資金加速進入茶飲行業，解決茶飲行業資金瓶頸問題，並強化供應鏈。

有專家指出，類似奈雪的茶這樣的變現案例會進一步刺激後來者上市，並將出現茶飲企業上市熱潮，一級市場投資者因而受益，不排除有直接資金推動奈雪的茶之股價，從而拉高上市後的估值。

不過，有分析認為，二級市場投資者會觀望企業融資後是否能夠實現業績變現，上市前以概念為主，投資者接受虧損能力較高，若上市後仍繼續虧損，就比較難信服。因此，要注意奈雪的茶上市後擴張速度及盈利前景，能否降低規模化成本。

另方面，奈雪的茶堅持走高端路線，正正是市場看好的原因。不過，現時很多新式茶飲品牌所產生的「網紅」效應，往往令到很多企業的品牌生命周期短暫，深圳掀起排隊、打卡熱潮的網紅奶茶店成行成市，對於90後及00後而言，奈雪的茶只要夠潮、夠出位、夠「呃Like」，仍遠比一杯只售10元的茶餐廳奶茶值得。因此，如何保持熱度是奈雪的茶面臨之一大挑戰，畢竟坊間的沖茶技術容易模仿。

再者，對於企業來說，從網紅轉型規模大眾化的變化很大，不是單憑創新便可做到。雖然奈雪的茶之店舖位置佔優，但如果業績無法持續增長，購物中心亦會立即更換品牌。

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【奈雪的茶前景逐點睇】

【內地市場：規模勢破1100億 競爭趨激】

內地新式茶飲市場規模龐大，且發展成熟。去年底一項調查顯示，2020年新式茶飲消費者規模正式突破3.4億人，同時預計2021年新式茶飲市場規模會突破1,100億元人民幣。90後與00後的年輕人成為主要消費群，佔整體消費者數量近七成，其中，近三成的90後與00後消費者的月均花費超過400元人民幣。

雖然市面上新式茶飲企業琳瑯滿目，但全國性連鎖品牌數量較少，主要以區域市場競爭為主，行業集中度較低，競爭格局較分散，目前主要由喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等全國連鎖品牌為領先市場。截至2020年12月，奈雪的茶的門店已遍布全國70個城市，數目近500間門店，並於今年5月擴張至556間，屬內地高端即製的茶飲連鎖網絡中，覆蓋範圍額最廣泛，且絕大部分位於一二線城市。

【盈利能力：日均訂單大減 拖累利潤率】

奈雪的茶的盈利能力備受市場關注，數據顯示，其去年經調整淨利潤達1,664萬元人民幣(下同)，前年錄得虧損約1,174萬元，終於實現扭虧為盈。

然而，該公司在2018年、2019年及2020年分別淨虧損約6,972.9萬元、3,968萬元及2.03億元，3年累計虧損逾3億元。若公司處於高增長狀態，虧損的問題不大，仍會吸引資金垂青。

不過，奈雪的茶過去3年瘋狂開設分店，從單店收入和訂單量不斷下跌的情況可見，公司業務已到了增長瓶頸，2018年、2019年及2020年日均訂單量分別為716、642及470。另方面，由於門店的營業額錄得跌幅，但營運成本沒有減少，導致利潤率亦下跌。同店利潤率由2018年的24.9%，跌至2020年的13.5%。2018年和2019年，奈雪的營業收入分別為10.86億元和25.01億元，按年增長逾130%；但2020年營業收入增加至30.57億元，按年增長放緩至22%。從數字巨大的差異可見，公司收入不僅是因疫情而變化。

【平均售價：貴同業22% 仍難抵高成本】

奈雪的茶的產品實際上不便宜，以位於太平山頂的香港唯一分店為例，一杯「霸氣草莓」定價45港元；公司每單平均銷售價值為43元，較同業35元高逾22%。

不過，公司產品定價較高也無補於事，業績上看目前仍錄得虧損，負債淨額更高達4.2億元，主要是受材料價格高昂影響，佔整體成本37.9%。

為保證質量，茶雪的茶堅持真材實料，捨棄不新鮮的水果、茶底不能超過4小時、麵包不能過夜等。為了應付如此高要求帶來的成本，只有從人工和租金方面着手節流，縮減店舖面積或是一個更好的選擇，不過，奈雪的茶仍致力大量擴充門店，而且要選擇地段好的大店，這樣才能走飲品加社交的路，打造第三空間。

【門市銷售：每日生意僅兩萬 連跌3年】

奈雪的茶門店平均面積約200平方米，大的甚至達到400平方米，其標準店單店投資就達185萬元。儘管新路線奈雪的茶PRO店舖面積較小，但單店投入也達125萬元，主要用於裝修及購買各類設備。

反觀，其競爭對手喜茶門店僅分為兩種，分別是80至100平方米的標準店，以及50平方米GO店，而且員工數量較少。雖然奈雪的茶之租金及人工較喜茶為高，但銷售額卻遠輸對方。喜茶的日均銷售額達3.3萬元，奈雪的茶同店日均銷售額僅為兩萬元，並且連續3年下降。

公司堅持開大店，是希望新茶飲及烘焙產品業務雙線發展，而單單烘焙廚房加水吧的面積，便高達80平方米，烘焙員工更佔了全體員工數量的一半，但烘焙產品僅佔整體收入的兩成。2018至2019年，即製茶飲與烘焙產品及其他產品的收入貢獻比例約為7：3，到2020年，比例已傾向8：2，更多消費者是沖着一杯茶而光顧，烘焙產品成了拖後腿的業務。

雖然奈雪的茶一直想向國際品牌學習，但掌握不了其精髓。其中，有美資國際企業在全球75個國家擁有逾兩萬家門店的銷售網絡，奈雪的茶才只有500多家，而且主要在中國內地，尚沒形成規模效應。該國際品牌具有嚴格的數碼化、標準化生產制度，反之，奈雪的茶飲甜度要視乎店員技術。