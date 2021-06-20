世界大變局！近九成華人高管欲海歸　最大障礙是...

面對世界大變局，人才流向是大國角力的根基之一。美國獵頭公司羅盛諮詢近月發表報告指出，近九成海外華人高管考慮回流內地發展，惟對企業文化差異、子女教育、醫療服務等仍存顧慮。

過往40年，隨着內地改革開放，有不少企業和個人「走出去」，在交流更頻繁之下，內地高管人才的流動性更強。內地教育部數據指出，2020年海外歸國人數達80萬，按年增加38%。如何設法招攬這些人才成為跨國企業的一大課題。

羅盛諮詢發現，海外華人人才超過半數在美國工作；新加坡、加拿大、英國、澳洲和德國也是熱門之選。當中，有超過80%在海外的外國企業工作，而這些外企大多在中國設有辦事處。另有小部分人任職內地企業在海外開設的分支機構。

調查顯示，縱使有87%海外華人高管有意欲回流內地，但該機構大中華區董事總經理程原稱，他們仍在等「時機成熟」，其顧慮包括能否適應內地生活環境(佔比49%)、企業文化差異(47%)、子女教育(47%)、家庭因素(29%)及社會福利(27%)。當中，他們關注中國企業側重組織層級，相比之下，在西方企業文化中，質疑上級領導沒甚麼大不了，加班文化亦使其卻步。另外，內地一線城市的生活成本不斷上漲，尤其樓價升幅驚人也惹關注。

因此，羅盛諮詢認為，內地企業需要在傳統企業文化與西方工作方式之間找到平衡點，特別是部分員工所接受的是海外教育。