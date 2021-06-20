金價近15個月單周最傷　瑞銀估未跌完高盛力撐

聯儲局或提早加息，打擊沒有利息的黃金吸引力，拖累現貨金上周重挫近6%，創去年3月以來最大單周跌幅，上周五(18日)收報每安士1,763.2美元。瑞銀似乎預期金價未跌完，給予年底預測1,600美元。然而，高盛繼續唱好，力撐黃金是最好的防禦資產。

高盛指出，在當前通脹形勢下，金價未出現強勁增長，這不代表黃金需求有限，原因有二：首先是當前的10年期美債平衡通脹率，與該行經濟師預測的通脹路徑相比顯得過低，意味金價被低估；其次是如果聯儲局對短期通脹的預測成真，加息將損害經濟增長預期，提高黃金的防禦性價值。

不少分析員也認為，黃金對聯儲局利率預測的反應有些過大。SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski表示，儘管下跌幅度很大，但並不令人意外，從技術上來看，金價在聯儲局議息前已超買，同時美元被超賣，預期金價會進一步下跌，但跌至1,700美元時會吸引很多買家。

【供應緊張 油價睇升至80】

上周「商品大屠殺」，惟油價逃過大難，於全球需求增長下，紐約期油上周累漲1.02%，連升4周，收報每桶71.64美元；布蘭特期油周漲1.12%，收報73.51美元。高盛全球大宗商品研究主管柯里表示，供應緊張和全球經濟快速反彈，將支持油價繼續上漲，有望升至80美元以上。

事實上，作為美國儲油中心和紐約期油交付點的俄克拉何馬州庫欣自疫情爆發以來，首次開始將空油罐對外出租，反映原油需求之強，與一年前疫情導致航班停飛、人們被限制出行時，這裏的油罐全滿的情況大不相同。

【工廠需求弱 銅價短線勢再跌】

美元上升加上中國宣布釋出銅、鋁和鋅等國家儲備，以控制大宗商品漲價潮，導致基本金屬價格上周受壓，其中，倫敦期銅累挫近8.5%，收報每噸9,145.5美元。

儘管如此，好友繼續看好銅價長遠前景，有信心隨着再生能源普及和歐洲和北美的電動車相關投資增長，銅價將擺脫頹勢。不過，這些投資開支仍有一段時間才會真正變成工廠訂單，加上需求較弱，將成銅價短期內下跌的理由。

【鐵礦石前景最難測 中國成關鍵】

鐵礦石是價格最波動的商品之一，在數周內由紀錄高位急跌入熊市，其後又重返牛市，其價格前景亦是最難測之一。

市場正密切注意中國政府控制商品價格，以及推動綠色鋼鐵業這兩個目標對鐵礦石的影響。而中國今年鋼鐵出口料續創紀錄，可能促使當局採取更多調控價格措施，引發更多波動。