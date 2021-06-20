或為逆市奇葩！內地9隻公募REITs周一淡市掛牌

正當市場憂慮美股拖冧環球之際，本周內地有多隻新股出場，或成為逆市奇葩。其中，首批合共9隻公募REITs(公開募集基礎設施證券投資基金)周一(18日)正式掛牌買賣，有分析指，由於發行定價有折讓，上市初期或引發搶購潮，惟需要注意該類產品設置了上市首日30%和非上市首日10%的漲跌幅限制。

穆迪投資者服務發表報告指出，公募REITs可為相關行業提供新資本、增加流動性和去槓桿化，而最低要求的4%分紅率相較內地國債顯得吸引。該機構估計，公募REITs市場在未來2至3年規模雖仍細小，但相信在基建資產投資推動下，未來10年擴充潛力大。

本次9隻公募REITs涵蓋公路用地、公共設施用地、倉儲用地及水務等。招股期間合計吸引了近150萬投資者認購，淨募集資金逾300億元人民幣(下同)。當中，發行規模最大的是91.14億元的廣州廣河；58.35億元的普洛斯倉儲物流等。

另外，首批科創創業50指數交易所買賣基金(ETF)亦於周一開賣，主要是科創板和創業板內50隻龍頭企業；本周也有12隻新股公開發售，其中科創板有4隻、創業板和上交所主板分別有5和兩隻，預計全數集資額約76.95億元。