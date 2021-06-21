渣打：看好「理財通」成大灣區業務支柱

「跨境理財通」開通在即，渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤表示，由於當局在投資類型及額度上設有一定限制，料短期內不會有爆炸性增長，惟長遠限制會逐漸消除，故看好「理財通」成為該行大灣區業務發展的支柱。她另指，今年首季該行香港財富管理業務的新資金淨值按年飆60%，整體資產管理規模(AUM)亦按年上升33%。

江氏確認，內地投資者可在當地銀行見證下，開立香港銀行的「南向通」投資戶口，即毋須親自來港開戶，至於港人能否在本地銀行見證下，開立「北向通」戶口則未有進一步消息，料仍須親自往內地辦理。她承認，若「理財通」開通時尚未恢復正常通關，將會形成障礙，冀「北上」開戶流程能稍作微調。

她續稱，該行現時的準備工作已就緒，包括與渣打中國的系統對接。當局容許是次有份參與「理財通」的港銀於內地展開「一對多合作」，她亦透露，該行將與數間海外沒有業務的內銀商談合作。

渣打中國財富管理部總經理梁大偉表示，香港理財產品的發展歷史較內地長，種類選擇亦較為豐富，從客觀因素來說，「北上」的需求必定較「南下」少。他指，投資講求分散風險及尋找更好的回報，現時在內地的固定收益較高等誘因下，相信能一定程度上吸引港人北上投資人民幣產品。

梁氏稱，由於兩地投資者的投資習慣不一，例如內地人偏好將利息作滾存投資，港人則着重固定收益，故該行在設計產品時，亦有參考兩地人士的投資喜好，料在開通初期，該行會推出雙位數字的產品以供客人選擇，及後再逐步增加。