東方日報B1：六絕月結局　鮑威爾話事

聯儲局「放鷹」引發市場波動，投資者憂加息速度或快過預期，拖累道指上周五(18日)重挫533點，全周瀉3.44%，為去年10月後最傷。聯儲局本周續成為焦點，除主席鮑威爾外，多位聯儲局官員將發表公開講話，任何縮減買債和加息言論都可能觸動市場。有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)預警，拋售潮或剛開始；著名暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)更警告，史上最大崩盤即將來臨。

聯儲局於香港時間上周四凌晨預期，2023年底前加息兩次，鮑威爾透露會上討論過縮減買債，已使上周四環球股市偏軟，詎料聖路易斯聯儲銀行行長布拉德上周五在美股時段更稱，由於通脹超預期，當局可能明年底就恢復加息，隨即嚇冧股市。

美國前財長薩默斯指，聯儲局上調通脹預測，並透露提早加息或「是件好事」。曾批拜登刺激方案規模太大會引發更高通脹的他重申，美國正承擔經濟過熱和過度通脹的實質風險。

不過，聯儲局鴿派於上周五美股尾段站起來，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利強調，2023年底前應維持貼近零息，促使勞動力市場回復疫前水平。他強調，絕大多數美國人都想工作，只要通脹預期保持穩定，當局應保持耐心，真正實現就業最大化。鷹鴿交纏下，鮑威爾香港時間周三凌晨到美國眾議院新冠病毒小組委員會作證，論述聯儲局的對策和經濟時，更備受關注。

惟克拉默認為，聯儲局正處於警示模式，這可能是慘烈的，往績顯示，6月下旬慣常是股市的艱難時期，跌勢可能未結束。他續指，布拉德周一再發表講話，若無撤回上周五明年加息的看法，大市將續受創，屆時資金可能流入有望在經濟放慢下做好的高增長股，同時流出建築、航空、工業和石油相關等股份。他又預期，鮑威爾不會駁回布拉德的說法，若大市續下跌，建議選擇性買入高增長股，如Adobe、亞馬遜和超微半導體(AMD)。

羅伯特清崎也警告，世界歷史上最大的泡沫正愈來愈大，最慘烈的崩盤即將來臨，建議投資者買入更多黃金和白銀避險。

不過，市場絕非一面倒唱淡。雖然瑞銀研究指，聯儲局結束每年1.4萬億美元的量化寬鬆(QE)措施，將對標指帶來3%幅度打擊，但美股好友認為，企業盈利以雙位數增長足以抵銷影響。QMA投資策略總監基翁指出，今年企業盈利料勁增40%，加上利率仍相當低，環境利好股票，已增加持倉，並密切關注10年期美債孳息走勢，若升至兩厘，勢有利價值股；若維持現時約1.5厘左右，科技股則會繼續做好。

事實上，聯儲局放鷹顯示當局不會容許通脹狂飆，且不少投資者也相信通脹上升僅暫時，令高增長科技股再變得吸引。Bokeh Capital Partners投資總監福里斯特不相信通脹會失控，仍偏好晶片股如美光科技和賽靈思(Xilinx)。

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