聲稱助中小微企轉讓股權　「股交所」掛牌費6.9萬人幣

該平台網站上載多家公司掛牌公告，單計今年首6個月已有超過50家，以融資規模劃分為「創富板」、「創科板」及「創意板」，與上海「科創板」的名字相似，而大部分為內地企業，不過，亦有「中新傳媒」及「小微企聯」等香港註冊公司。

據了解，於HKEE掛牌需要聯繫推薦機構申請，該平台不直接受理未經推薦機構會員推薦的企業掛牌申請，只負責為掛牌企業分配企業簡稱及代碼、頒發證書及牌匾，並在官網展示企業自述文件，其餘服務(如授牌儀式、路演等)則由推薦機構負責。

而於該網站掛牌需付6.9萬元人民幣，幾乎沒有財務要求。掛牌猶如真正上市儀式般，設有敲鑼儀式。不過，掛牌費不包括儀式，企業需自行預約場地，但HKEE可協助辦掛牌儀式的敲鑼，並可派執行主席出席。該機構強調，掛牌不等於「上市」，掛牌企業應在合法的前提下面向特定人群定增或轉讓股權。企業完成掛牌後，可成為推薦機構，推薦其他企業掛牌，並可獲得50%獎勵。

推薦機構包括華創、深圳市前海國創投資諮詢、融港通管理諮詢(深圳)、深圳市前海中天企業諮詢管理及重慶市新賦能企業管理諮詢服務等。內媒報道，前海國創負責人揚言，如企業想去美國納斯達克上市，公司可通過合夥人安排企業與納斯達克的總裁及高盛的總經理會面。

HKEE網站顯示，其總部位於香港國際金融中心二期，惟未有詳述單位樓層等資料。事實上，HKEE只是掛牌亂象的一個縮影。內媒早前已報道，近年來此類中介推薦的香港掛牌地還包括港三板、HKOTC、香港科創板、香港國際板等等。這些掛牌板塊的「玩法」類似，都是通過對接融資、拓展市場、企業升值等包裝，委託一批中介機構推薦小微企業掛牌，並收取服務費，但後續服務內容卻名不副實。

香港證監會對上述情況亦進行了長期跟蹤，在官網上公示了「無牌公司及可疑網站名單」，其中列出了沒有在香港領取牌照，並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑正在或曾經以香港投資者為推銷對象，或聲稱與香港有聯繫。而前述部分平台，已經被列入名單。