道指期貨續跌　金價企1769美元

●美匯指數企92.26；港匯報7.7646；離岸人民幣(CNH)見6.4558；美元兌日圓處110.18；歐元報1.1871；英鎊企1.3817。金價報1,769美元。布油升至73.68美元，紐油見71.5美元。比特幣續企3.5萬美元水平。道指期貨下跌。

●一向立場「偏鴿」的路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德「放鷹」，預計將在2022年底首次加息。

-明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，聯儲局應至2023年之前都維持利率不變，只要通脹預期保持穩定，就應保持耐性，以實現全面就業的目標。

●港股ADR指數上周五收報28,556點，跌245點或0.86%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,525點，跌236點，低水276點，成交16,447張。

●紐約7月期油上周五收報每桶71.64美元，升60美仙或0.84%；布蘭特8月期油收報每桶73.51美元，升43美仙或0.59%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,769美元，跌5.8美元或0.3%，創7周以來收市新低，全周計累跌6%，為自去年3月以來最大單周跌幅。

●英國富時100指數上周五收報7,017點，跌135點或1.9%；法國CAC指數收報6,569點，跌97點或1.46%；德國DAX指數收報15,448點，跌279點或1.78%。

●外媒報道，福特汽車(Ford)宣布，收購電動車充電初創公司Electriphi，加入其電動車部門Ford Pro，目標2030年前充電業務能帶來多達10億美元的收入。

●市場研究公司Nielsen最新調查顯示，雖然大多數美國人仍然收看有線電視，不過使用串流媒體的時間正逐漸上升，已佔整體收看時間1/4。

●滙豐控股宣布，HSBC Continental Europe(HBCE)已就出售法國零售銀行業務簽訂諒解備忘錄。潛在出售包括法國零售銀行業務HSBC SFH (France)及Crédit Commercial de France品牌的3%所有權權益，惟不包括其制訂壽險或資產管理產品業務。