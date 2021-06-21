施羅德：A股炒復甦須調整賣點

在市場走勢轉強的帶動下，滬深300指數於5月份錄得4.2%增長，跑贏亞洲股票市場平均表現。除了單日成交金額於5月下旬之後逐漸回到一萬億元人民幣的水平外，代表散戶投資的孖展融資金額亦創下超過1.7萬億元人民幣的新高，加上北向資金淨流入於5月最後一周明顯加速，種種迹象均顯示整體投資氛圍好轉。

國家統計局近期發布的第七次全國人口普查報告成為了國內的焦點。數據顯示，全國人口較2010年時增長了5.38%，每年平均增長率為0.53%，呈低增長之勢。值得留意的是，出生人口數目和出生率大幅下降將導致未來人口總數進入下滑期。長遠而言，適齡勞動人口比例將因此下降，而需要撫養的老年人口比例亦將上升，繼而為勞動力和養老金備付構成壓力。此外，普查數據顯示0至14歲、15至59歲、60歲及以上人口分別佔人口總數的17.95%、63.35%、18.70%，與2010年相比，比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點，顯示人口老化進程加快。

相應地，中央政治局常委於5月底的會議中，針對人口老化提出的政策舉措指出，政府將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育3個子女的政策及配套措施，以保持人力資源優勢。此舉意味着「三胎政策」正式開放。在高昂的教育養育成本以及高樓價的壓力下，當地或需更多配套政策支持，從而提高國人生育的意願。

從宏觀角度來看，內地近日公布的數據顯示社會融資增長速度逐步向下，而M1/M2的增長速度亦持續回落，整體符合市場預期。通脹方面，生產物價指數(PPI)持續向上，而且尚未見頂。在這樣的大前提下，大宗商品原材料價格或會繼續維持在高位水平。對比起PPI的增長速度，消費者物價指數(CPI)上行的壓力則相對較小。

固定資產投資方面，我們預料基建投資很可能會維持緩步穩定增長的走勢，而房地產投資則有可能面臨較大壓力，進入下行循環。此外，雖然內地整體經濟雖持續復甦，但4、5月份的消費規模低於市場預期，顯示投資者或需降低對增長速度的預期，並轉為關注質量的提升。

在政策持續調控的情況下，我們認為房地產及與之相關的大宗建材板塊或將面臨較大壓力。我們繼續對能夠從自主創新、國產替代主題中受惠的高科技硬件行業，以及自動化、高端精密設備、電子精密加工等先進製造板塊看高一線。從投資風格角度來看，在整體流動性的驅動下，增長股、中小型股或許能夠跑贏價值股及藍籌股。

施羅德投資管理(上海)有限公司股票基金經理 張曉冬