潘梓生：聯儲何時減買債更值得關注

上周三聯儲局公布議息會議後，美股大跌，債息回升，連帶貴金屬連續兩天重挫，市場因此以股市反應解讀為聯儲局言論較市場為「鷹」。不過，事隔一天，雖然貴金屬市場仍然急挫，不過債息再度下跌，納斯達克等指數則重新做好並再創下新高，從市場整體反應來看聯儲局言論也非鷹派。

聯儲局調整國內生產總值(GDP)增長及通脹預測實屬意料之內，過去兩個月的通脹數字持續超過市場預期，聯儲局不可能繼續維持對通脹風險視而不見，而繼續歸類為「短暫」。另外，雖然會後息率預測的點陣圖提早加息預期，但從點陣圖中位數可見聯儲局加息預期沒有大幅提前。投資者毋須太過看重聯儲局的加息預期為何時，反而更應聚焦聯儲局何時減少現時的購債規模，鮑威爾對此仍無表示，代表聯儲局取態仍然偏鴿。

市場上周三出現大幅拋售，而貴金屬更連跌兩天，最主要原因是美元出現大幅反彈。過去兩周均曾提及美元一直未有下破89.5，加上歐洲央行表明無意減少購債速度，聯儲局議息成為美元反彈的導火線。不過，由於聯儲局立場並非大幅改變，加上近日美元升勢甚急，相信短線先作整固，近日急跌的貴金屬價格也有望回穩。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生