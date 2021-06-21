陳政深：大市待突破 強勢股未宜高追
2021年06月21日 09:00
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美國聯儲局上周議息，結果略為出乎市場預期，釋出偏鷹信號；然而，市場的游資仍然相當充裕，市場參與者利用逆回購工具的使用需求持續高企，以上周四為例，相關資金達7,560億美元，屬紀錄新高，這反映市場的「短錢」極為充足。
短線而言，美股仍會偏向強勢，惟先前急升的資源及商品價格調整難免。然而，筆者仍傾向認為貨幣政策易放難收，通脹不會如美聯儲官員所指，只會維持一段短時間，而各國央行在目前脆弱的經濟環境底下，亦都難有「收水」空間，商品價格中線只會呈大漲小回格局。
港股上周尾市抽高，成交亦都增加，應主要是受指數轉換籌碼的被動買盤驅動，目前港股的信心仍然脆弱，恒指28,800點仍難言企穩，投資者仍然短線為主，即使是強勢股份，一旦升至高位即見獲利盤。所以目前的策略，一為不可忽視基本因素，即估值過高的股份，又或是股價呈弱勢的股份，暫時未宜沾手；二來即使強勢亦不宜高追，應待股價略見回吐而趨勢未破時分段收集。展望本周，投資者可審視恒指可否升穿29,500點或跌穿28,800點，當中或有方向性啟示。
個股方面，互太紡織(01382)主要從事紡織品的製造及貿易，為大型品牌代工，其主要客戶包括Calvin Klein、UNIQLO、安踏體育(02020)等，其成品包括逾5,000款設計及規格。公司市盈率約10倍，股息率逾7厘，本身的估值不昂貴，可留意本周四的業績有否驚喜，事關同為紡織股、但均於12月年結的天虹紡織(02678)及魏橋紡織(02698)先後發出盈喜。互太或因時間差而未有倍計盈利增長，但財務表現亦應不俗。其股價橫行已久，短線上望6元、中線睇7.5元並不貪心，以5元為止蝕有一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)