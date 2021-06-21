陳政深：大市待突破　強勢股未宜高追

美國聯儲局上周議息，結果略為出乎市場預期，釋出偏鷹信號；然而，市場的游資仍然相當充裕，市場參與者利用逆回購工具的使用需求持續高企，以上周四為例，相關資金達7,560億美元，屬紀錄新高，這反映市場的「短錢」極為充足。

短線而言，美股仍會偏向強勢，惟先前急升的資源及商品價格調整難免。然而，筆者仍傾向認為貨幣政策易放難收，通脹不會如美聯儲官員所指，只會維持一段短時間，而各國央行在目前脆弱的經濟環境底下，亦都難有「收水」空間，商品價格中線只會呈大漲小回格局。

港股上周尾市抽高，成交亦都增加，應主要是受指數轉換籌碼的被動買盤驅動，目前港股的信心仍然脆弱，恒指28,800點仍難言企穩，投資者仍然短線為主，即使是強勢股份，一旦升至高位即見獲利盤。所以目前的策略，一為不可忽視基本因素，即估值過高的股份，又或是股價呈弱勢的股份，暫時未宜沾手；二來即使強勢亦不宜高追，應待股價略見回吐而趨勢未破時分段收集。展望本周，投資者可審視恒指可否升穿29,500點或跌穿28,800點，當中或有方向性啟示。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)