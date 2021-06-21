陳偉明：港股繼續區間上落

美國聯儲局上周四(17日)凌晨議息的結果，一如預期維持利率及每月1,200億美元的買債計劃不變，但最令市場意外的是反映公開市場委員會成員對利率預期的「利率點陣圖」顯示，超過一半官員預計提早在2023年最少加息2次，部分官員更預計最快明年開始加息。

美國提早加息機會大增，美股隨即急挫，美滙反彈，人民幣續弱，原以為中港股市必有一輪震盪，但港股在上周四只是裂口低開約200點便於28,216點見底反彈，最受加息影響的高估值科技板塊更反常地帶領大市向上，恒指於上周五(18日)更反彈高見28,769點，或許反映港股已經開始逐漸適應壞消息並產生抗跌能力。

然而，有聯儲局官員高調直言美國通脹較聯儲局預期為高，首次加息時間可能提早至2022年底，美股上周五再插，拖累港股今早表現，這一兩天港股的調整正好用來做壓力測試，測試港股對壞消息的抗跌能力。

港股在經歷美國高通脹數據及加息預期升溫仍然未能走出橫行悶局，看來技術上未來1、2個月，期指大有機會繼續在大約27,500至29,400點區間上落，盡量避免採取追突破策略。策略上，傾向等待期指跌至28,000以下，分兩注Short Put 7月份26,400點恒指期權。進取投機者可考慮用極小注，在期指28,200以下Long Call即月價外400點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明