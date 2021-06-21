溫傑：未到全面避險之時 低吸資源股
2021年06月21日 10:37
東網電視更多新聞短片
恒生指數周一(21日)曾跌超過430點至28,365點，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指近期繼續維持在28,200至29,400點區間內上落，相信情況會持續，原因是龍頭科技股升不起、人民幣匯價偏弱、市場對美國聯儲局收水憂慮升溫，令港股難以大升。但另一方面，預期聯儲局加息也是2022年底、2023年的事，尚有一段時間，加上港股估值不貴，企業盈利不差，投資者對後市不用太悲觀，亦不用全面避險，反而可吼個別行業作買貨部署。
他舉例，倘若資源股進一步被拋售，投資者可分段建倉，因預期未來3至6個月，環球經濟會繼續復甦，而內地針對大宗商品市場的措施會逐步被消化。另外，生物科技股也可看高一線，但由於未必容易捕捉哪些股份可跑出，可考慮透過交易所買賣基金(ETF)作大包圍部署。
另外，滙豐控股(00005)潛在出售法國零售業務，預期將對滙豐產生除稅前虧損約23億美元(約180億港元)。溫指出，滙控歐洲業務做得不好，出售放低包袱未嘗不是好事，反而債息下跌，銀行息差收窄，對金融類股份更為不利，加上在市場避險氣氛下，令滙控周一沽壓較大。
至於部分中資電訊股逆市上升，他認為電訊股應視作公用事業，投資目的是收息，要等股價跌得低殘時才買，亦不要期望股價可持續大升。