格力電器落實員工五折買股　董事長擬斥8.3億人幣認購

內地家電龍頭之一格力電器早於今年4月公布，擬推出員工持股計劃，事隔逾2個月，周日(20日)晚上終推出第一期員工持股計劃(草案)，擬參與員工總人數不逾1.2萬人，為集團史上最大規模的員工持股計劃，涉資規模不超過30億元人民幣(下同)，計劃存續期3年，鎖定期12個月。

員工持股計劃股票來源為公司回購專用帳戶中已回購的股份，股票規模為不超過1.083658億股，佔公司總股本1.8%，員工認購價為每股27.68元，即所回購股份均價的50%，五折認購也是此前市場所預期標準。

此次員工持股計劃對象，包括公司董事(不包括獨立董事)、監事、高級管理人員，以及公司及控股子公司經董事會認定對公司整體業績和中長期發展具有重要作用的中層幹部和核心員工。其中，董事長董明珠擬認購3,000萬股，佔持股計劃的27.68%，擬出資8.3億元，而11,992名中層幹部、核心員工將認購7,468.58萬股，即員工人均認購6,227股，人均17萬元。

不過，是次員工五折認購公司股票有業績考核期，業績考核乃2021年淨利潤為2020的110%，2022年為2020年的120%，且每股分紅不低於2元。即2年後若完成考核，員工人均將賺18萬元(包括2年分紅1.2萬元)，董明珠則將收取9.5億元(包括分紅)。

分析指出，今年以來，公司股價已累跌逾13%，市值縮至約3,200億元，同期滬綜指累漲逾2%，而主要競爭對手之一的美的雖然年內累挫超過23%，但去年股價大漲，市值仍領先格力電器近2,000億元；加上於國際化上，格力亦不及美的。因此，不少投資者普遍看好美的，而看淡格力電器。

事實上，去年受累疫情，格力線下渠道重挫，遂堅決進行渠道改革發力線上，董明珠更進行多場直播帶貨。去年4季度實現淨利潤85億元，創下歷史上單季度最高利潤，今年首季度，公司實現營收按年增長60.30%，淨利潤亦按年增長120.98%。

市場關注格力電器今次推出的持股計劃，可否進一步利好公司未來前景，散戶且拭目以待。