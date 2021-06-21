【高盛推介】滙豐創1個月低　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(18日)急跌約2.3%，周一(21日)早段裂口低開約2.4%後跌幅擴大，低見45.1港元，創1個月新低，落後大市。

滙控公布將出售法國零售銀行業務，料潛在出售將於2023年上半年完成。目前料出售將令滙豐集團的有形淨資產值減少約22億美元，及將產生除稅前虧損約23億美元，另加7億美元的商譽減值。此外，美國10年債息創3個半月低位，銀行股受沽壓，拖累滙控表現。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金趁低部署好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約490萬元。而上周五牛證則錄得約110萬元資金流入，並分布在46元以下收回價的各收回區域的產品。此外，周一早段即市亦見資金繼續趁低部署好倉。

滙豐購證18738，行使價48.93元，2021年8月24日到期，實際槓桿19.2倍，行使價45至50元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

滙豐購證21949，行使價50.05元，2021年9月27日到期，實際槓桿16.2倍，中期、高槓桿。

滙豐牛證50780，收回價40.88元，行使價39.88元，換股比率100，槓桿比率8.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

滙豐牛證60547，收回價39.68元，行使價38.68元，換股比率100，槓桿比率7.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐沽證24014，行使價43.83元，2021年8月23日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、高槓桿。

滙豐熊證66058，收回價55元，行使價56元，換股比率100，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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