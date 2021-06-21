【產經直播】「收水」陰霾重燃　新舊經濟要執位？

有美國聯儲銀行行長發表提早「收水」言論！美股上周五(18日)率先下跌，港股周一(21日)低開299點，最多挫逾400點！有經濟師預期，美股或因加息而需回吐1至2成！港股後市睇怕無運行？短期追Put有着數？新、舊經濟股份又要大執倉？

憧憬復甦，國際油價連續4周向上！油組又預期，美國年內不會大幅增產，供求推動下油價上望80美元以上唔過分？

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