周樂樂：A股料持續波動　布局成長邏輯清晰行業

上周最受市場關注的不外乎是17日(上周四)的美聯儲議息會議。美國市場認為，通脹是暫時性的，而且美聯儲最看中的就業指標遠未達到理想水平，因此美股無視議息會議穩步上揚。與之相反的是A股市場由於博弈情緒較重，加上結構性牛市導致的機構抱團板塊估值水平高企，因此上周前三天機構避險情緒嚴重，資金不斷撤離前期漲幅較大的板塊如白酒、新能源汽車以及醫療設備與服務等。不過，上周最後兩個交易日A股市場重拾樂觀情緒，估計是美聯儲議息會議的靴子落地後機構重新進場。

雖說美聯儲會議結束後，市場稍喘一口氣。但是預計在接下來的時間內，美國加息的預期會不斷出現從而擾動市場的情緒。雖說美聯儲在會議中決定維持利率不變和繼續保持1,200億美元的資產購買規模。但是，美國未來加息的預期有所提前。3月的時候只有7位官員預計，美聯儲在2023年前至少加息一次，而此次會議上，則有18位美聯儲官員持有這種預期。此外，不少市場機構認為美國可能在三季度開始減少資產購買規模。如若預期實現，必然會對資本市場造成影響。

因此，未來一段時間內，A股指數大概率會在區間內寬幅震盪，短期內突破近期高點的難度不小。上周中國亦公布了一系列經濟數據，其中5月社會消費品零售總額同比增加12.4%，不及預期的14%。由此可見，國內的消費水平未能完全復甦。其實此前五一和端午的旅遊數據亦顯現同樣的問題：雖然出遊人次已經復甦，但是消費額卻只有之前的70%至80%左右。具體反應在股票市場上，就是餐飲和日常消費類的公司股價一直承壓。只有個別行業景氣度極高的股票能維持高位震盪。

行業上看，上周表現最為亮眼的板塊是半導體板塊，主要是受到相關消息的提振。上周四有消息表示中國將支持晶片研發和製造項目，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，幫助國內晶片製造商克服美國制裁的影響。雖說一系列的政策都對半導體板塊起到積極的支撐作用，但是A股市場上大多數的晶片企業相比外國企業還是有一定的技術差距，業績表現上也是乏善可陳。因此不太建議投資者追高半導體板塊，投資者若真的看好該板塊，應該精挑細選最有潛力的頭部公司進行研究跟蹤，而不是受市場情緒的一時刺激而買入。

在未來一兩季度，A股操作難度依然較高。因為無論從國內還是國外來看，都是悲觀的因素較多，尤其是美國加息預期提前會使股市估值面臨下調風險。今年的投資風格依然會是市場只認邏輯清晰、行業天花板高且增長潛力巨大的板塊，估值幾乎可以不予考慮。確定性與成長性的重要程度遠超估值水平。投資者今年想要獲利的話應該盡量按照這個方向進行布局。如若三季度市場真的因為流動性收緊而有所回調，投資者可以逐步買入成長性板塊的相關股票。

勝利證券副首席運營官 周樂樂