K11夥WeChat Pay推消費券獎賞　回贈最高逾千元

顧客在K11集團旗下及其管理的四大購物中心指定商戶以WeChat Pay HK消費，可獲10倍K Dollar獎賞。

為響應政府發放5,000元消費券，K11集團與WeChat Pay HK宣布合作計劃，由7月26日至9月26日的兩個月期間，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍K Dollar獎賞。在消費券登記期間，市民通過四大購物中心內的QR code可領取WeChat Pay HK的40元K11專屬電子現金券，在成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券後即可在四大購物中心指定商戶使用，享雙重優惠。

是次10倍KDollar獎賞計劃由7月26日至9月26日舉行，為期兩個月。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 ArtMall、D‧PARK及THE FOREST。

K11集團稱，顧客只要在獎賞計劃於四大購物中心指定商戶消費並以WeChat Pay HK結帳，然後把截圖上載至「K11HK」流動應用程式(於D‧PARK消費則上載至「D‧PARK」流動應用程式)，經系統確認後便可賺取10倍K Dollar獎賞。計劃將於四大購物中心同步舉行，而於每購物中心可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額各為5,000元。假設顧客在四大購物中心分別消費5,000元，即可賺取最高逾千元K Dollar獎賞。

顧客賺取K Dollar後，可在K11集團旗下及其管理的四大購物中心、K11 ARTUS、新世界集團旗下香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個K Dollar可作1元使用。