【瑞通推介】資金即市流入恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國聯儲局或會提早加息，美股上周五(18日)顯著受挫。道指收報33,290點，跌533點或1.6%，連跌5個交易日。

恒指上周五收報28,801點，升242點或0.9%，一舉重上10天及50天線。周一(21日)早段最多回吐逾400點，一度跌穿28,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,600萬元，反映投資者認為港股連日反彈後將回軟。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

人行逆回購連續77日維持在百億元人民幣規模，維護銀行體系流動性合理充裕。南方A50上周五曾低見19.39元的1個月低位，收市維持1.2%跌幅，報19.52元，連續5個交易日下跌，累挫5.4%。周一早段好淡爭持，於19.4元附近整固。上周五有約350萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

小米集團獲重新納入富時中國50指數，上周五收市後生效，在指數基金換馬下，收市後競價時段錄約100億元成交，股價收升1.8%報28.8元，重越10天和20天線。另小米公布，在6月1至18日期間，全平台累計支付金額逾190億元人民幣，相比去年增加90%，並創歷史新高。小米周一早段回落逾1%，回試28元水平，暫結束兩日升勢。上周五有逾8.2億元北水淨賣出小米，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，逾10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近40萬元淨流入。

藥明生物上周五創新高，高見132.5元，收升9.4%，報132.1元，當日錄約11.6億元北水淨買入，是淨流入最多港股。有券商指，藥明管理層上調今年營運指引，將全年銷售及盈利增長預測由原先50%提高至65%。藥明周一早段先跌後回升，由即市低位最多反彈近8%，升抵140元。輪證資金流方面，上周五分別有約290萬元以及接近60萬元淨流入其好倉和淡倉。

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