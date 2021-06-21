【高盛推介】汽車股逆市再彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道引述中國汽車協會副總工程師許海東表示，料今年國內汽車市場整體增幅由4%上調至6.5%。當中乘用車可能會有約10%增長，而整個新能源車將超過200萬台，增長46%。汽車股周一(21日)早段逆市繼續上升。

比亞迪由上周四(17日)起發力急漲，上周五(18日)更突破230港元水平，收市升約4.2%。周一早段低見223.2元後反彈，高見240元，突破4個月高位。而上周四至今則累計升逾15%。

有券商指市場近日傳出內地政府高層就協助內地晶片製造商提升競爭力，將安排一項關鍵計劃。及因其他利好因素，該行表示目前是時候吸納比亞迪，並給予「買入」投資評級，目標價287元。

觀察個股輪證資金流向，好淡倉均獲資金留意。認購證於上周三(16日)及上周四共錄得約1,030萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。而認沽證則於上周四及上周五共錄得約1,160萬元資金流入。

牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金轉倉至215元以上收回價的貼牛產品。而熊證於上周五則繼續獲資金流入，有約240萬元，並較集中在260至265元收回區域的遠熊。

比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。

比亞迪牛證52083，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.6倍，中期、低面值。

比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

吉利汽車上周五升約5.3%，周一早段雖曾受壓低見23.5元後大幅反彈，高見25.75元，突破3個月高位，為連續第3日上升，累計至今升逾14%。

有報道指吉汽及富豪汽車旗下的瑞典電動車品牌極星，就計劃進一步籌集資金，積極尋求透過特殊目的收購公司方式或IPO形式上市。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約550萬元。認沽證則於上周四及上周五共錄得約130萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，並見資金從遠牛轉倉至部署近牛，以換取更高槓桿。而熊證於上周五亦繼續獲資金流入，並集中在26至26.5元收回區域的產品。

吉汽購證22317，行使價28.05元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、高槓桿。

吉汽牛證52081，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率6.6倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

吉汽沽證22322，行使價18.86元，2021年9月6日到期，實際槓桿8.3倍，價外、高槓桿。

吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率7.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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