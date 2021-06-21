內地調整存款利率上限定價　以基準利率加基點確定

人民銀行公布調整市場利率定價自律機制，優化存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限，改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。

人行指出，優化存款利率自律上限確定方式是金融機構的行業自律行為，也是金融機構自主定價能力提高的體現。新的存款利率自律上限實施後，存款利率自律上限「有升有降」，半年及以內的短端定期存款和大額存單利率的自律上限有所上升，一年以上的長端利率自律上限有所下降。同時，各金融機構仍可在自律上限之內，與存款人自主協商確定存款實際執行利率，存款實際執行利率並不一定會有大的變化。目前，各金融機構存款利率定價總體平穩，有關調整正有序推進。

人民銀行於2015年10月放開對存款利率的行政性管制，金融機構可在存款基準利率基礎上自主確定存款實際執行利率。為確保利率市場化改革的平穩有序推進，人民銀行指導成立了利率自律機制。此前，為有效維護存款市場利率定價秩序，在利率自律機制協調下，金融機構經過自主協商，形成了按存款基準利率倍數確定的存款利率自律約定上限。在此範圍之內，各金融機構可與存款人自主協商確定存款實際執行利率。

但按照存款基準利率倍數確定的利率上限，存在明顯槓桿效應。由於長期存款基準利率較高，執行利率也明顯偏高，扭曲了存款的期限結構。特別是個別金融機構利用長期存款利率較高的問題，通過多種不規範的所謂「創新」產品吸收長期存款。其他銀行為穩定存款來源，被動抬高存款利率攬儲，推升整體負債成本，出現了存款市場由壞銀行定價的問題，不利於存款市場有序競爭。

另外，人行周一(21日)早上公布，將1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)，分別維持在3.85%和4.65%，為連續14個月保持不變。