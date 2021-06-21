復甦提速？聯合國料全球FDI觸底反彈　升幅將逾一成

全球經濟漸漸復甦，儘管各國步伐不一樣，但仍朝着恢復至疫前水平邁進。聯合國貿易發展會議(UNCTAD)發布《2021年世界投資報告》，預計2021年全球外國直接投資(FDI)將觸底反彈，增速介乎約10%至15%，雖然仍較2019年的外國直接投資水平低約25%，但預計2022年外國直接投資將繼續增長，最樂觀的情況下將達到2019年的外國直接投資水平。全球外國直接投資的前景高度不確定，將取決於經濟復甦速度和疫情捲土重來的可能性等因素。

報告指出，回顧2020年全球外國直接投資自2019的1.5萬億美元，降至1萬億美元，按年下降了35%。新冠肺炎疫情下各地推行封鎖令，減緩了現有投資項目發展，而且經濟衰退的前景迫使跨國企業重新評估新項目。發達經濟體的外國直接投資下降了58%，主要涉及企業重組及公司資金的調動所致。相反，發展中經濟體的外國直接投資僅下降了8%，主要受益於亞洲的外國直接投資較為強勁。因此，發展中經濟體2020年的外國直接投資佔全球總量的2/3，相對2019年其佔比不到全球總量的一半有顯著提升。

外國直接投資的流向在不同地區有明顯差異。以區域來看，去年流向歐洲的外國直接投資下降了80%，而流向北美的外國直接投資下降40%，幅度相對較小。發展中地區的外國直接投資流量下降並不均衡，拉丁美洲和加勒比地區下降了45%，非洲下降16%。相比之下，流向亞洲的流量得4%增長，東亞地區成為主導，佔2020年全球外國直接投資一半。

儘管跨國公司正受疫情衝擊，去年收入有所下降，但它們是全球外國直接投資的主要參與者。報告指出，前100強跨國公司的現金持有量顯著增加，而全球國有跨國企業的數量則增長了約7%，至1,600家，印證了大型企業的復原能力。