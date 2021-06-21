金價重上1780美元 道期上揚
2021年06月21日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數報92.18；港匯見7.7648；離岸人民幣(CNH)報6.4761；美元兌日圓報110.02；歐元企1.1890，英鎊處1.3839。金價高見1,784美元。布油報73.65美元，紐油報71.84美元。道指期貨升77點。
●聯儲局官員「放鷹」拖累股市氣氛，恒生指數收報28,489點，跌312點或1.08%。國企指數收報10,547點，跌98點或0.93%；科技指數收報7,955點，跌85點或1.06%，主板成交1,573億港元。美債息下跌利淡金融股，滙豐控股急挫3.49%，友邦保險跌1.57%；香港交易所跌2.08%；中國平安跌1.8%；建設銀行跌0.96%。渣打集團跌3.27%。恒生銀行跌3.26%；中銀香港跌1.49%。https://bit.ly/3vJ0FZI
-中電信：回A後派息比率3年內升至逾70%。
●滬綜指收升4點，鴻蒙概念股熱炒。https://bit.ly/3iYzjvU
-內地調整存款利率上限定價，以基準利率加基點確定。
-中國生豬價格半年挫逾5成，養豬企業恐已全面虧損。
●比特幣挫7%失守3.3萬美元關，農行禁虛擬貨幣交易。
●復甦提速？聯合國料全球FDI觸底反彈，升幅將逾一成。
●澳洲就中國徵收葡萄酒反傾銷稅向WTO提出申訴。
●美國航空爆人手荒，數百航班被迫取消。
●全球併購交易規模突破15.6萬億，交易量3年來首增。
●阿克曼看好串流音樂，旗下SPAC以312億入股環球音樂。
●聯儲局轉鷹！穆迪警告美股將回調20%，復甦需時一年。
●日政府計劃斥70億設基金，主攻晶片及AI等科技。
●富通保險首季本地業務年度化保費等值按年飆60%。
●滙豐擬5年內成為亞洲頭號財富管理機構。