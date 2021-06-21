iBond共接獲近71萬份申請　60萬人最多可獲派3手

政府公布新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購及配發結果，根據配售銀行及香港中央結算公司數據，截至2021年6月11日下午2時，港府共收到70.91萬份有效申請，申請的債券本金總額達539.48億元，最終發行額提高至200億元。

全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲3手。55,381份認購2手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的653,817份申請(即認購2手以上者)，均將先獲發2手債券，並進行抽籤，其中605,727份申請將獲配發多1手債券。

iBond將於本周三(23日)發行，周四(24日)於香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波表示，是次發行通脹掛鈎債券獲市民踴躍認購，無論申請人數及申請總額均創出自2011年首次發行以來的新紀錄。發行通脹掛鈎債券除了在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦進一步提高投資大眾對債券投資的興趣和認識，有助促進香港零售債券市場的發展。