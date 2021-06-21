人行就炒作虛擬貨幣約談銀行和機構　比特幣挫半成

人民銀行公布，有關部門近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

CryptoCompare數據顯示，虛擬貨幣一哥比特幣最新報33,235美元，跌5.1%。其他虛擬貨幣表現偏軟，以太幣亦挫7.2%，報2,011美元；瑞波幣亦挫5.6%，報0.6984美元。

人民銀行有關部門指出，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。

參與機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。

另外，支付寶也表示將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。