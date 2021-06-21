人行就炒作虛擬貨幣約談銀行和機構 比特幣挫半成
2021年06月21日 17:27
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（中新社圖片）
人民銀行公布，有關部門近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。
CryptoCompare數據顯示，虛擬貨幣一哥比特幣最新報33,235美元，跌5.1%。其他虛擬貨幣表現偏軟，以太幣亦挫7.2%，報2,011美元；瑞波幣亦挫5.6%，報0.6984美元。
人民銀行有關部門指出，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力；要完善內部工作機制，明確分工，壓實責任，保障有關監測處置措施落實到位。
參與機構表示，將高度重視此項工作，按照人民銀行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步加大排查和處置力度，採取嚴格措施，堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。
建設銀行(00939)公吿，虛擬貨幣交易炒作活動嚴重擾亂經濟金融正常秩序，侵害人民羣眾財產安全。任何機構和個人不得將在該行開立的帳户用於虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動，不得通過在該行開立的賬户劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。
工商銀行(01398)重申，任何機構和個人不得利用我行帳户、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和虛擬貨幣交易，將持續加強監測，一經發現，有權採取暫停相關帳户交易、註銷帳户等控制措施，並將相關信息報吿有關部門。社會公眾應高度警惕代幣發行融資與虛擬貨幣交易風險，提高風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙。
另外，支付寶也表示將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。