恒大出售內房嘉凱城持股　集資25億人幣失控股權

浙江省國資委旗下的嘉凱城集團中午公布，控股股東、即恒大旗下廣州凱隆出於「解決同業競爭問題」，擬把所持的29.9%或5.39億股嘉凱城股份，出售予由王忠明所控制的華建控股。以嘉凱城周一停牌前報4.65元人民幣計，出售股份價值約25.08億元人民幣。

截止目前，恒大共持有10.42億股嘉凱城股票，約佔其股份總數的57.75%。交易完成後，恒大仍將持有約5.03億股嘉凱城，相當於股份總數約27.85%，並將自願放棄以上股份表決權。雙方已經簽訂《股份轉讓框架協議》，僅為初步意向性約定，如交易事項如順利進行，將導致公司控制權發生變更，惟交易仍須通過國家市場監督管理總局經營者集中審查。