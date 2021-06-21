愈抽愈貴！生科股歸創通橋招股入場費近2.2萬元

該公司為中國神經和外周血管介入醫療器械產品公司，是次計劃發行6,000萬股H股，其中10%為本港公開發售，集資最多25.62億元，所得約37%將用於核心產品；約11%用於主要產品的研發、生產及商業化；約40%用於其他產品管線；約3%用於升級研發設施；約4%用於收購；約5%用於營運資金及一般公司用途。

該公司獲12名基礎投資者撐場，合共認購1.45億美元股份，相當於集資上限約44%。其中被散戶譽為「金手指」的高瓴資本認購3,000萬美元；富達國際、清池資本各認購2,000萬美元；博裕資本認購1,600萬美元；Hudson Bay、雪湖資本各認購1,000萬美元；Cormorant Bay認購800萬美元；Octagon認購700萬美元；Athos Capital認購400萬美元；Sage Partners及IvyRock各自認購200萬美元。