美孚新邨傳2500萬沽！市區樓頻破頂　拍賣會有寶尋？

藍籌屋苑再錄破頂價成交，九龍指標荔枝角美孚新邨一個凸海單位，市傳以近2,500萬元獲承接，挑戰項目歷來最高做價紀錄。

市場消息稱，上述單位為3期百老匯街62號中高層B室，實用面積1,370方呎，近日才開價約2,600萬元放盤，傳減價約100萬元售出，呎價逾1.8萬元。據了解，同類型單位於2018年最貴曾售2,420萬元，為屋苑對上高位。

同區曼克頓山錄得代理行高層出貨個案。消息透露，該盤6座中層戶，實用面積約538方呎，以1,190萬元沽，呎價約22,119元。上址原業主為中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，於2008年購入，持貨約13年帳面賺705萬元，他透露，是次沽貨主因要重整投資組合。

細價樓價格升得更急。中原許偉業指出，葵涌豐寓高層E室，實用面積225方呎，外區客於多個地區睇樓，終以498萬元入市上址，呎價約22,133元創項目標準戶新高。

部分業主趁市旺沽貨。利嘉閣黃永全稱，元朗瑧頤低層一房戶，減價10萬元，以550萬元成交，呎價約16,667元，原業主持貨約一年多帳面賺21.5萬元，扣除額外印花稅料損手。

港島住宅罕現做價低於「5球」成交，美聯周永業指，筲箕灣海灣華庭低層C室，實用面積257方呎，獲上車客以478萬元購入。

●銀主拍賣：市區特色盤「3字頭」開價

近期銀主在市場放盤的單位有增加趨勢，包括有上車盤和豪宅，而本周拍賣場有部分市區住宅特色戶銀主盤，開價僅由「3字頭」起。

環亞物業拍賣今日推出多項物業，當中不少為銀主單位，其中港島西灣河唐樓偉亨樓連天台單位，實用面積約297方呎，天台面積約272方呎，交吉開價320萬元，呎價約10,774元。

同場推出的新蒲崗大廈低層連平台銀主盤，實用面積約510方呎，平台面積約752方呎，連租約推拍價368萬元，呎價約7,216元。單位個別銀行網上初步估價約489萬元，現低約121萬元或約24.7%。至於慈雲山華基大樓高層連天台同類交吉單位，開價430萬元，呎價約13,651元。

場內亦推拍清水灣浪濤苑一幢銀主洋房，單位實用面積約1,818方呎，連兩車位開拍價2,830萬元，呎價約15,567元。該物業銀行估值約4,000萬元，現開價低約1,170萬元或約29%。

另方面，忠誠拍賣本周三亦推出長沙灣上車銀主盤，區內的東景大廈連天台戶，實用面積約441方呎，天台面積約339方呎，開價550萬元，呎價約12,472元。個別銀行網上估價約666萬元，拍賣價低約116萬元或約17.4%。

該行也拍賣馬頭角君柏3座低層A室銀主豪宅，開價3,550萬元，以實用面積約1,624方呎計算，呎價約21,860元。個別銀行網上估值約3,780萬元，現開價低約230萬元。