傳統豪宅區再錄樓價數億元交易　大手買家掃北區樓

股市下挫無礙豪宅買家入市，各區新盤湧現多宗理想做價交投，除了特色戶受到追捧之外，港島傳統豪宅區的大宅亦再錄樓價數億元交易，有大手買家更斥資近億元掃入多伙北區一手分層戶。

●翰林峰連平台特色戶呎售3.9萬元

一手特色戶有價有市。恒基地產（00012）旗下西營盤翰林峰，售出2座5樓F單位，實用面積328方呎，平台面積383方呎，成交價1,280萬元，呎價39,024元。

同系元朗尚悅‧嶺亦售出2座28樓C室特色戶，實用面積370方呎，天台面積290方呎，售價逾744.89萬元，呎價20,132元。

●大圍站柏傲莊III千呎大戶近2700萬元賣出

新世界發展（00017）等合作的沙田大圍站柏傲莊III再錄成交，今日（6月21日）售出8A座53樓D單位，實用面積1,022方呎，成交價2,691.7萬元，呎價26,338元。項目本月開售至今累沽836伙，套現近123億元。

●黃泥涌藍塘道大宅逾3.39億沽 呎價7.38萬元

豪宅新盤需求殷切，據一手銷售資訊網資料，恒隆地產（00101）旗下黃泥涌藍塘道23-39，今日（6月21日）以招標形式售出藍塘道39號B單位，實用面積4,599方呎，平台1,325方呎，天台則為131方呎，成交價逾3.39億元，創項目新高，折合呎價73,886元。

●高爾夫‧御苑再獲大手買家逾9100萬元連購6伙

大手買家活躍一手樓市。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，今天（6月21日）獲大手買家連購6伙分層標準戶，涉資逾9,100萬元。該批單位實用面積由961至1,048方呎，全部為三房設計，成交價由逾1,409.31萬至逾1,601.58萬元，呎價14,665至16,067元。

該買家看好新界西北區發展優勢，相信投資潛力優厚。項目於6月至今累售14伙分層戶，套現逾2.1億元，開盤至今累售397伙，共套現近48億元。

●九肚富豪‧山峯分層大戶成交價3246萬元

百利保控股（00617）等合作的沙田九肚富豪．山峯，今日（6月21日）透過招標形式售出第5座3樓A單位，屬四房兩套間隔，實用面積1,623方呎，成交價3,246萬元，包括1個車位，呎價2萬元，成交期為720日。

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目於5日內連錄3宗成交，上半年累計暫錄 15宗成交，套現接近8億元。

●啟德維港1號樓書料今上網 最快周內開價

多個大型新盤部署7月蜂擁登場。中國海外地產董事總經理游偉光稱，啟德新盤維港1號的樓書可望今日(21日)上網，好大機會周內開價及開放示範單位，最快7月初開售。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，屯馬綫通車將帶動沿線樓市，料本月整體一手市場可錄2,100宗成交。

●維港1號樓書上網 最細面積329方呎起

中國海外發展（00688）位於啟德的維港1號，樓書已剛上網，項目由2幢高座大廈及1幢迎海大宅組成，提供1,059伙，間隔一房至四房不等，實用面積由329至1,793方呎。項目主打兩房戶，佔整體單位約52%，其次為一房戶，佔23%，而三房單位則有約23%，最大面積的低座單位，全屬四房間隔，只有10伙。

其中2B座1樓B室，實用面積329方呎，屬最細一房單位之一，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台及16方呎工作平台。