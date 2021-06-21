市場恐慌紓緩　道指早段反彈235點

美國長期債息下跌，加上聯儲局「放鷹」引發的不安紓緩，美股周一(21日)早段反彈，道指漲235點，至33,525點；標指漲21點，至4,187點；以科技股為主的納指則跌32點，至13,998點。

長債債息下跌，反映市場避險情緒升溫。穆迪分析首席經濟師贊迪警告，聯儲局立場轉向較為鷹派，恐導致美股出現10至20%的回調，而有別於過去幾年的大跌市，美股這次大跌難望迅速復甦，因現時市場估值高昂，並認為美股調整可能已經開始，因為投資者開始感到不安。

不過，美股好友仍相當淡定。外電統計數據顯示，過去一周股票交易所買賣基金(ETF)吸資280億美元，較今年平均值高約兩倍。Stewart Capital Advisors投資總監Malcolm Polley表示，這顯示人們認為聯儲局政策改變是因為經濟增強，這也有利於企業盈利持續復甦。

個股方面，虛擬貨幣比特幣價格持續下滑，拖低一眾相關股份。比特幣最大企業投資者之一的MicroStrategy股價早段挫7.09%至600.6美元。虛擬貨幣交易平台Coinbase股價跌2.79%至222.9美元。

區塊鏈概念股受壓，Marathon Digital、Riot Blockchain和SOS分別跌4.03%、2.61%和4.13%。

網購巨人亞馬遜展開一連兩日的Prime Day會員促銷日，股價早段跌0.46%至3,471.03美元。