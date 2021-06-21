【逆市選擇】股債市大抽獎　「食息族」有驚喜

美國聯儲局「放鷹」引發「六絕月」跌市，逆境當前，投資者有何選擇？觀乎資金動向，除了新股市場有家喻戶曉的品牌備受追捧，新一批通脹掛鈎債券(iBond)披露分配結果，將於本周四掛牌買賣之外，還可留意新進高息股，當中尤以中資電訊股周一(21日)展現明顯升勢，為「食息族」帶來喜訊。

●新股趕上市 留意奈雪的茶「截飛」

新股趕半年結上市！尚未有盈利的生物科技企業歸創通橋（02190）明日(22日)接力招股，每股招股價介乎39.8元至42.7元，每手500股H股，入場費高達21,565.14元，預期7月5日掛牌。此外，騰盛博藥、朝聚眼科、康諾亞生物等3家醫療公司周一齊上載上市聆訊後資料，預期合共集資至少9億美元（約70.2億港元）。另市傳中國化妝品電商平台悠可集團亦正進行預路演。

歸創通橋為中國神經和外周血管介入醫療器械產品公司，是次計劃發行6,000萬股H股，集資最多25.62億元，並獲12名基礎投資者撐場，合共認購1.45億美元股份，相當於集資上限約44%，包括被散戶譽為「金手指」的高瓴認購3,000萬美元；富達、清池資本各認購2,000萬美元等。

騰盛博藥及康諾亞生物均為尚未有盈利或收入生物科技公司，前者主力針對多項傳染病進行臨床研究，後者則主打自體免疫及腫瘤治療領域創新藥，由於兩者均尚未從產品銷售中產生任何收入，去年分別蝕11.89億元人民幣及8.18億元人民幣，各擬集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元）。

朝聚眼科是中國眼科醫療集團，擁有17間眼科醫院及23間視光中心。去年盈利1.24億元人民幣，按年上升63.93%；收入按年增加11.13%至7.94億元人民幣。早前消息指，其計劃籌約3億美元。

招股中新股方面，中國茶飲品牌奈雪的茶（02160）孖展認購明日「截飛」，周一於個別券商出現抽飛，22間券商整體孖展認購累計錄約934億元，超購182.58倍。長和（00001）旗下的和黃醫藥（00013）同於明日孖展截止認購，周一孖展認購未足額，而富途證券則罕有地未有為這家明星新股提供孖展，惟該股的國際配售據報已錄足額認購。值得留意的是，和黃醫藥未完成在港掛牌，已預告在市場情況許可下尋求在上海科創板上市。此外，物業管理公司中駿商管（00606）首日孖展認購未足額。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，上一隻生科新股科濟藥業首掛表現嚇窒投資者，拖累醫療板塊新股，加上長和（00001）分拆出來的業務如長江生命（00775）都「捱咗啲日子」，故和黃醫藥認購表現麻麻屬意料之內。大市調整之下，投資者會先觀望新股招股初段的認購反應再下注。

市場消息指，悠可集團正進行預路演活動，以評估投資者對香港新股發行需求，料至29日結束，目標籌集約4億至6億美元。

●iBond每人最多可獲3手

第8批通脹掛鈎債券（iBond）分配結果正式出爐，總認購金額539.48億元，認購人數近70.92萬人，均創歷年最高，全部有效申請均獲配發，每人最多可獲3手。專家最高預計iBond掛牌首日或見104元，意味獲發3手的市民即沽可賺1,200元。

通脹惡魔來襲下，認購兩手iBond或以下者只有約5.53萬人，佔整體只有7.8%，這批認購人一律獲配發其所申請的債券數量；認購兩手以上者則多達65.38萬人，均先獲配發兩手，其中60.57萬「幸運兒」更獲配發3手。市民將於日內陸續收到認購結果通知。值得留意的是，iBond將於6月23日發行，24日在聯交所上市。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉估計，iBond首日有望升至104元，而該行客戶大多數選擇長期持有。他認為，在目前持續低息和不確定性頗高的投資環境下，iBond風險較低，加上通脹升溫，倘若投資者手頭鬆動，可考慮繼續持有。

致富董事及證券業務主管郭家安則料，iBond上市首日沽壓較重，或見102.5至103.5元。他建議65歲或以上的「老友記」可考慮待104元或以上才沽出，再轉身認購即將開售的銀色債券（Silver Bond）。

事實上，過去數年iBond即日表現不俗，其中在2011年發行的第一批，首日收市價為106.7元，每手帳面賺670元，由於當時通脹率高企，首次派息達6.08厘，揸足3年每手則賺1,355元。

隨着認購人士陸續獲通知分派結果，不少銀行推出退款優惠，其中循工銀亞洲申請iBond的客戶，存款額10萬元或以上、開立228天港元定存，年利率達0.5厘，開立368天則享年息0.6厘優惠，限期至本月30日。中信銀行（國際）客戶以退款敍做3個月或6個月港元定期存款，可享分別為0.7及0.75厘的限時優惠年息。

●增派息比率 中電信飆11%

中國電信（00728）周一開市前宣布，本年度以現金方式分配的利潤不少於股東應佔利潤的60%，「回A」後3年內，每年現金派息比率將逐步提升至逾70%，同時表明自2022年起開始宣派中期股息。資料顯示，該公司自2018年之後都沒有增加派息（過去3年固定在每股12.5港仙），以去年派息金額84.03億元（人民幣‧下同）計算，派息比率只有40.3%。

在今年以來10年期美國國債孳息率累升不少的背景下，上市公司藉提升派息比率以擴大股息回報率，自然可增加吸引力，受市場青睞。故見中電信股價周一爆升11.15%，以全日高位2.59港元收市。同樣準備「回A」的中國移動（00941）周一亦抽升2.74%；而母公司已在A股上市的中國聯通（00762）則升1.69%。

Wind綜合各券商預測，中電信今年股東應佔利潤達224.7億元，若把60%作現金分派即134.82億元。若公司今年完成登陸上海主板，而超額配售選擇權未獲行使，將會增發120.93億股A股，連同香港上市H股等的總股數遂增至930.25億股，從而推斷出今年每股派息估計約0.1449元，折合相當於約17.4港仙，再以周一收市價2.59港元計算，預測股息回報率高達6.71厘，比用去年往績股息計算的數值高近兩厘，勝過同業包括中移在內的不少藍籌。

中電信去年自由現金流（派息能力指標）大跌逾34%，但仍達142.76億元，可見仍有能力應付提高了的派息承諾，更何況公司「回A」集資後估計會多逾500億元資金進行科技創新、建設5G產業互聯網和雲網融合等，而且今年其資本開支預算亦相當「忍手」，按年僅增2.59%至870億元。

該公司上月5G客量淨增672萬戶，雖少過聯通和中移的分別增加752.9萬及1,665.1萬戶，但佔流動客戶比重達34.51%。

至於中電信豪言增加派息，通訊設備廠商會否被壓價？富瑞早前發表報告，把中興通訊（00763）目標價調高逾半至32.03港元，評級升至「買入」，理由是5G基站單價相信不會下跌，組件成本卻有望隨規模增加而下挫，因此毛利率會改善；況且被美國斷供晶片的華為明年能否出貨仍是一大疑問，就算低頻5G頻段所需的基站數量會較少，但整體而言份額仍有望提升，內地早前出台的數據中心規劃政策亦有利中興固網設備業務。

另外，中興的天線供應商京信通信（02342）公布，其準備分拆在內地上市的子公司京信網絡系統，獲兩名投資者斥1.3億元取得4.86%股份，其中一億元出自廣東省產業發展基金。