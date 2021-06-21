北京鷹瞳科技發展申主板上市　復星為主要投資者

該公司利用視網膜影像、多模態數據分析，以及人工智能深度學習算法，進行慢性病的早期檢測及輔助診斷。核心產品人工智能醫療器械軟件(SaMD) Airdoc-AIFUNDUS暫有三個版本，其中適用於輔助診斷糖尿病視網膜病變的1.0版本，已獲中國國家藥監局(下稱藥監局)頒發第三類醫療器械證書，得以在中國內地的醫院使用，以於協助醫生進行醫療診斷。

至於2.0版本用於輔助診斷高血壓性視網膜病變，擬於2021年下半年開始多中心臨床試驗，並於2022年上半年向藥監局申請新適應症的註冊批准；應用於病理性近視及視網膜脫離的3.0版本，則計劃於2022年下半年開始多中心臨床試驗，並於2024年上半年向藥監局申請新適應症的註冊批准。

鷹瞳科技去年虧損按年縮窄至8,006.4萬元人民幣(下同)，2019年蝕8,713.8萬元；收入按年增加56.73%至4,767.2萬元；研發開支為4,230.9萬元，按年微升2.66%。

集資所得將用於核心產品完善、開發及商業化；硬件設備的研發及生產；正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；產品管線檢測及診斷的其他SaMD的開發；聯合研究項目資金；以及營運資金及一般公司用途。