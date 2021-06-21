北京鷹瞳科技發展申主板上市 復星為主要投資者
2021年06月21日 22:54
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復星國際(00656)有份投資的尚未有盈利或收入生物科技公司北京鷹瞳科技發展向聯交所遞交上市申請，瑞銀及中信證券為聯席保薦人。
該公司利用視網膜影像、多模態數據分析，以及人工智能深度學習算法，進行慢性病的早期檢測及輔助診斷。核心產品人工智能醫療器械軟件(SaMD) Airdoc-AIFUNDUS暫有三個版本，其中適用於輔助診斷糖尿病視網膜病變的1.0版本，已獲中國國家藥監局(下稱藥監局)頒發第三類醫療器械證書，得以在中國內地的醫院使用，以於協助醫生進行醫療診斷。
至於2.0版本用於輔助診斷高血壓性視網膜病變，擬於2021年下半年開始多中心臨床試驗，並於2022年上半年向藥監局申請新適應症的註冊批准；應用於病理性近視及視網膜脫離的3.0版本，則計劃於2022年下半年開始多中心臨床試驗，並於2024年上半年向藥監局申請新適應症的註冊批准。
鷹瞳科技去年虧損按年縮窄至8,006.4萬元人民幣(下同)，2019年蝕8,713.8萬元；收入按年增加56.73%至4,767.2萬元；研發開支為4,230.9萬元，按年微升2.66%。
值得留意的是，該公司上市前進行7輪融資，並引入多名星級投資者。復星國際由B輪融資開始入股公司，現為第二大股東，持有公司上市前12.64%股份；平保(02318)持有公司上市前8.82%。今年年初有意在上海科創板掛牌，並與中信証券簽署上市輔導協議，及後於6月終止有關協議。
集資所得將用於核心產品完善、開發及商業化；硬件設備的研發及生產；正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發；產品管線檢測及診斷的其他SaMD的開發；聯合研究項目資金；以及營運資金及一般公司用途。