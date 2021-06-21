【產經評論】放水派對已告終　中美金融戰開弓

美國聯儲局官員口風突轉「鷹」，對通脹的態度可以由數周前的「歡迎」轉變為「警惕」，令市場驟然擔心提早收水，在美股上周五顯著受壓下，亞太股市周一集體「發軟蹄」。誠然，自疫情爆發後，美國已自知無限放水是不歸路，實行將錯就錯，故意放任資產泡沫橫跨股、樓和商品，圖藉一次世界大亂來彰顯美元霸權地位以求翻盤！中國看穿把戲，早在本月上旬響警，必須摒除一切投機貪念，做好應對金融戰的準備，果然不虛。如是者，中國目前除了要守好龍門外，更要把握這場美元信用危機，打好人民幣國際化攻堅戰，意味接下來會短兵相接，投資者最好靠邊站。

今年首季，當拜登政府上場後，市場就一直憂慮聯儲局比預期早收水，以應對數以10萬億美元計的多重救市計劃引發的通脹危機。詎料聯儲局竟罔顧事實，堅持無限量寬，不斷發「鴿」派訊息，安撫市場通脹是暫時，在華爾街和應下，市場繼續放心瘋炒各類資產，令泡沫白熱化。

正當市場炒得興起，聯儲局就突轉軚，料加息時間比原先早，相信當局打臉認錯機會較低，那麼到底是「出口術」為市場降溫，抑或認為靠美元打翻身貨幣戰的時機到？官員心中有數，惟市場的即時反應乃猶如被聯儲局「過了一戙」！美股打倒褪不在話下，亞太區股市亦受累，一眾「親美派」走避不及，日本股市周一重挫逾900點，台灣、澳洲和南韓等亦低收作結。亞太集體冧市，說明了美國自會顧及自身利益，所謂盟友根本是棋子，若美股爆泡，他們只會更傷。

然而，周一亞太區唯獨A股強勢，正是中國已洞悉美國詭計及早部署，尤其不足兩星期前，多位財金官員不約而同發出警告，明言須着力去槓桿，打擊大宗商品和虛擬貨幣炒風，排查內房企業，嚴格執行樓市調控政策等。與此同時，當局主動加快央行數碼貨幣應用測試，為打破美國對全球金融體系壟斷和防範金融戰做足準備。

綜合中美最新舉動，中國雷厲打擊炒風，美國鷹派則抬頭，更有國際評級機構警告，美股如計時炸彈隨時被引爆。看來，這場史詩級全球金融災難正漸行漸近，對世界經濟的威脅實不亞於變種病毒！說到底，美國之所以肆無忌憚濫發貨幣，是由於看準其他央行都會跟着其步伐。可俄羅斯不賣帳，堅持當「去美元化」先驅；作為第二大經濟體的中國也不受威逼，去年最先走出疫情下推動貨幣政策正常化。相對穩定的人民幣資產更為氾濫的資金提供出路，這可打亂了美國如意算盤，要力挽狂瀾，就得押上美元信用，靠一場大冧市甚至戰爭來攬炒，圖翻牌再來。

眼前這場全球金融危機，開弓沒有回頭箭，無人能躲避，分別只在於誰傷得重，誰最快站起來！美國成了全球麻煩製造者，中國宜着力化危為機，透過加快開放市場，允許更多外資大規模購買人民幣資產，加快推動人民幣國際化。只要中國努力構建穩定金融環境，非但有利鞏固在全球經濟的話語權，更有望成為亞太區經濟復甦的後盾，有利推展《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），成就全球最大自貿區，甚或有利於區內推動成立統一的「亞元」作為結算貨幣，屆時不用費力，「去美元化」自會成為市場主流。