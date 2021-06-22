東方日報B1：亞太股市嚇冧 啪「藥」定驚
2021年06月22日 00:21
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港股周一跟隨外圍曾瀉近500點。(中新社圖片)
上周五(18日)有素來「鴿派」的美國聯儲局官員「放鷹」，加息陰霾持續，加上最先在印度發現的新冠變種病毒入侵全球，嚇窒亞太區股市，周一(21日)幾乎全線下挫，其中日股表現最差，有奧運代表團抵達日本後確診，市場憂東京奧運成播毒「盛事」，日經平均指數一度重挫逾4%；印尼深受變種病毒襲擊而股匯雙殺，股市連跌4日，貨幣印尼盾周一曾瀉0.6%，創5月3日後最低，連帶東南亞股市普遍偏軟；港股恒生指數跟隨外圍曾瀉近500點，儘管內地股市回升，但恒指仍收跌312點，報28,489點。
恒指周一低開299點，儘管早段跌幅曾收窄至211點，惟午後轉弱，曾挫486點，低見28,314點，全日跌1.08%；國企指數收報10,547點，跌98點或0.92%；科技指數收報7,955點，跌85點或1.06%。
科技股是金融股以外拖低大市的元兇，騰訊控股(00700)失守600元關，收報590.5元，跌2.07%，阿里巴巴(09988)收跌0.77%。大和維持阿里目標價於290元，較周一收市價有41%潛在升幅，評級「買入」，並引述阿里管理層稱，阿里雲於國際市場失去主要客戶字節跳動，惟收入來源多元，並指撇除字節跳動後，前10大客戶佔整體雲收入不足8%。大和料阿里雲獨立上市機會不大，阿里或分拆估值被低估及成熟的業務獨立上市，菜鳥物流機會最大。
港股總成交額接近1,575億元，沽空比率13.24%。港股通淨賣出4.8億元，金額雖乍看不大，但騰訊錄得淨賣出高達40.58億元。
此外，港股美國預託證券(ADR)周一早段仍偏軟，其中騰訊報585.3元，較香港收市價低5.2元。按比例計，相當於恒指微跌25點。
周一市況方面，資金轉炒疫情受惠股，刺激多隻藥股逆市上揚兼破頂，藥明生物(02269)盤中續急漲7.94%，高見142.6元，創上市新高，收報137.4元，升4.01%，獲「北水」淨買入11.94億元。
高盛引述藥明管理層指，市場對新冠肺炎相關產品需求強勁，將今年收入增長指引由原先的50%，提高至65%，又透露公司今季截至上月底不計併購因素已新增23個項目，又添兩個商業化項目，並新推出多特異性抗體發現平台SDArBody。藥明又稱，已獲逾12億美元的疫苗或抗體合約，或許年內再獲一份信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗合約。該行認為，公司加速擴張產品線的勢頭，凸顯其技術及供貨能力領先行業，將其目標價由131.4元上調至157.9元，重申「買入」評級。
摩根士丹利也指，全球生物製藥的外判服務發展蓬勃，而藥明在中國市場保持領導地位，料其年均盈利增長遠超同行，上調其目標價至152元。
不過，內地藥品市場周三將舉辦第五批帶量採購招標會，藍籌藥股石藥集團(01093)及中國生物製藥（01177）「斯人獨憔悴」，股價周一分別收跌2.75%及1.68%。大和表示，鑑於集中採購將對藥物定價造成壓力，該行建議投資者避開製藥板塊。
該行指，石藥納入招標會的仿製藥僅兩款，佔其去年收入0.3%，問題在公司有6款在本輪帶量採購名單內的藥物，不是未被推出，就是連一致性評價也未通過，無資格參加投標，令其銷售恐面臨壓力。中生製藥則有12款仿製藥被納入本輪帶量採購名單，涉及集團去年收入9.5%，但大部分仿製藥產品已包含在先前的帶量採購中，其銷售已觸底，就算藥價勢將大降，銷量有望搭夠，或是本輪帶量採購的贏家。