東方日報B1：亞太股市嚇冧　啪「藥」定驚

上周五(18日)有素來「鴿派」的美國聯儲局官員「放鷹」，加息陰霾持續，加上最先在印度發現的新冠變種病毒入侵全球，嚇窒亞太區股市，周一(21日)幾乎全線下挫，其中日股表現最差，有奧運代表團抵達日本後確診，市場憂東京奧運成播毒「盛事」，日經平均指數一度重挫逾4%；印尼深受變種病毒襲擊而股匯雙殺，股市連跌4日，貨幣印尼盾周一曾瀉0.6%，創5月3日後最低，連帶東南亞股市普遍偏軟；港股恒生指數跟隨外圍曾瀉近500點，儘管內地股市回升，但恒指仍收跌312點，報28,489點。

恒指周一低開299點，儘管早段跌幅曾收窄至211點，惟午後轉弱，曾挫486點，低見28,314點，全日跌1.08%；國企指數收報10,547點，跌98點或0.92%；科技指數收報7,955點，跌85點或1.06%。

港股總成交額接近1,575億元，沽空比率13.24%。港股通淨賣出4.8億元，金額雖乍看不大，但騰訊錄得淨賣出高達40.58億元。

此外，港股美國預託證券(ADR)周一早段仍偏軟，其中騰訊報585.3元，較香港收市價低5.2元。按比例計，相當於恒指微跌25點。

高盛引述藥明管理層指，市場對新冠肺炎相關產品需求強勁，將今年收入增長指引由原先的50%，提高至65%，又透露公司今季截至上月底不計併購因素已新增23個項目，又添兩個商業化項目，並新推出多特異性抗體發現平台SDArBody。藥明又稱，已獲逾12億美元的疫苗或抗體合約，或許年內再獲一份信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗合約。該行認為，公司加速擴張產品線的勢​​頭，凸顯其技術及供貨能力領先行業，將其目標價由131.4元上調至157.9元，重申「買入」評級。

摩根士丹利也指，全球生物製藥的外判服務發展蓬勃，而藥明在中國市場保持領導地位，料其年均盈利增長遠超同行，上調其目標價至152元。

該行指，石藥納入招標會的仿製藥僅兩款，佔其去年收入0.3%，問題在公司有6款在本輪帶量採購名單內的藥物，不是未被推出，就是連一致性評價也未通過，無資格參加投標，令其銷售恐面臨壓力。中生製藥則有12款仿製藥被納入本輪帶量採購名單，涉及集團去年收入9.5%，但大部分仿製藥產品已包含在先前的帶量採購中，其銷售已觸底，就算藥價勢將大降，銷量有望搭夠，或是本輪帶量採購的贏家。