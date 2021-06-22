美股報復式反彈　道指急升586點

投資者消化了聯儲局官員在貨幣政策立場上向鷹派轉向，美國股市周一(21日)急漲，道指收報33,876點，升586點或1.76%；標指收報4,224點，升58點或1.4%；納指收報14,141點，升111點或0.79%。

多位聯儲官員將在周一發表講話，上周以鴿派立場著稱的聖路易斯聯儲行長佈拉德突然轉向鷹派，他稱預計，聯儲局最早明年加息。上周道指累計下跌3.5%，錄得10月份以來的最大月跌幅；標指跌1.9%；納指跌0.3%。

周一，美國長期國債孳息率繼續下滑，基準的10年期國債孳息率回落至1.45%以下，上周該項收益率一度上漲至1.59%。5年期和30年期國債孳息率之間的利差收窄至8月以來的最小幅度。

聯儲官員的政策立場轉向鷹派之後，穆迪首席經濟學家Mark Zandi警告稱，這將引發美股10%至20%回調。Zandi認為，美國股市調整可能已經在進行了，因為投資者已經開始感到恐慌。

外電統計數據顯示，過去一周股票交易所買賣基金(ETF)吸資280億美元，較今年平均值高約兩倍。Stewart Capital Advisors投資總監Malcolm Polley表示，這顯示人們認為聯儲局政策改變是因為經濟增強，這也有利於企業盈利持續復甦。