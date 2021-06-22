陳蓓敏：港股本月波幅收窄　有咩股值博？

市場憂慮美國聯儲局鷹派言論，投機者借勢推低道指。上周五美股四巫結算日，單日跌逾500點。全周道指累跌3.5%，標普500和納指分別1.9%和0.3%。技術上，道指短線有反彈機會。美元做好，曾突破92水平。市場估計有上探95空間。金價回落，徘徊於1,770美元水平。上周金價累跌5.9%。繼美俄會後，美國有意安排與中國領導層會面。不論是否成事，市場仍會投機中美議題和美息走勢。東京奧運會尚有一個月便開幕。雖然因疫情關係，入場流量沒有預期，但因亞洲區時段，引入亞洲區觀眾觀看，非難事。近期運動股乘勢上衝，估值偏高，昨見步伐放緩。

昨日港股跟隨外圍下跌，曾跌近500點，收市時跌幅收窄。只差一個星期左右，便是6月期指結算日和半年結算。若以6月至今波幅徘徊於28,200至29,500點，只相等於1,300點波幅，較每月平均值波幅1,500至1,800點，仍差少許。周二，鮑威爾將出席眾議院聽證會。因上次議息會議，已論息口走勢，估計今次言論相近。港股繼續窄幅上落。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)