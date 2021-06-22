陳正犖：巴西加息對拉美股票的策略啟示

上周如市場廣泛預期，巴西央行宣布加息75個基點至4.25%。通脹預期表明未來會進一步加息，未來12個月可能升至接近6%。10年國債名義孳息率現約為9%，而實際孳息率接近 4%。通脹上升的壓力主要來自於強於預期的經濟反彈、大宗商品和電力價格的上漲(供水不足限制了水力發電廠的發電量，導致電力價格上漲)。

巴西央行的進取加息決定符合投資者預期，因為其致力於將通脹保持在目標範圍內。巴西貨幣雷亞爾在加息前已經偷步呈現積極反應，美元兌雷亞爾曾跌穿5算，雷亞爾見今年高位。近日美國貨幣政策的消息，略為冷卻雷亞爾升勢。在全球市場未有明顯避險情緒的環境下，強硬的央行立場，加上有吸引力的長期息差，預料會對巴西貨幣繼續形成支持。美元兌雷亞爾跌穿5算，下半年或進一步測試4.80區域。值得注意的是，儘管巴西貨幣在2021年第二季度走強，但即使美元兌雷亞爾在5水平時，仍比疫情前水平低20%，轉換為實際有效匯率的話，或意味着名義貨幣，依然有10至20%的上行空間。

不過巴西總統表示將繼續通過緊急援助，為經濟提供財政支持。投資者可能會重新關注財政紀律，三月那樣的波動市況或重現。政府和國會釋放正確的信號，將是維持市場信心關鍵。

整體上，我們認為巴西央行有足夠能力應付通脹。央行能否維持作出適當行動的信譽，對投資者、市場信心和廣泛經濟預期是否穩定，非常重要。我們預期巴西將進一步立法批准延長疫情支援計劃，這些可能會令政府的財政紀律再受質疑。但是，至今並無迹象表明政府政策令財政失序，尤其是在金融市場密切關注政策的情況下。巴西股票和貨幣已從今年第一季低位反彈，表明市場認同目前財政政策的連續性。我們認為今年下半年巴西股票和貨幣仍具投資機會，但波動性高，對巴西資產持明顯偏高比重的投資者，或是時候鎖定部分利潤。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖