道指升586點　紐油升上73美元

●美匯指數跌至91.89；港匯見7.7650；離岸人民幣(CNH)升至6.4656；美元兌日圓處110.37；歐元企1.1917，英鎊處1.3930。金價漲至1,784美元。布油報74.84美元，紐油見72.97美元。道指期貨升近百點。

●美國聯儲局主席鮑威爾在為周二(22日)出席美國國會聽證會準備的講稿中表示，美國通脹最近數月已經顯著上揚，通脹料將朝着聯儲局的目標回落。

-聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯預計，美國2021年通脹約為3%，2022至2023年可能會回落至接近2%的水平，並強調聯儲局的重點是在一段時間內將通脹保持在平均2%。

-「鱷王」達利奧警告通脹風險，或威脅經濟復甦。

●研究機構Kantar公布今年BrandZ全球最具價值品牌榜，網購巨人亞馬遜品牌價值按年勁增64%至6,840億美元，蟬聯榜首，蘋果公司(Apple Inc.)以6,120億美元品牌價值緊隨其後。

●外媒引述知情人士稱，滙豐控股重組紐約的美國投資銀行業務，當中有4名資深銀行家將離職。

●港股ADR指數收報28,576點，升87點或0.3%。

●即月恒生指數夜期收報28,561點，升139點，高水72點，成交15,666張。

●紐約7月期油收報每桶73.66美元，升2.02美元或2.82%；布蘭特8月期油收報每桶74.9美元，升1.39美元或1.89%。

-評級機構惠譽預期，油價和天然氣價格上漲及產量增加，將推動歐洲大型石油企業由去年的虧損中復甦過來。

●紐約8月期金收報每安士1,782.9美元，升13.9美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,062點，升44點或0.64%；法國CAC指數收報6,602點，升33點或0.51%；德國DAX指數收報15,603點，升155點或1%。

●人行就炒作虛擬貨幣約談銀行和機構。