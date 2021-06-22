半年結加維穩月將至　港股可趁調整收集？呢個板塊值博？

上周筆者都提過，香港樓市轉旺，依照最新的二手樓成交推斷，如無意外唔使1個月，二手樓價指數有望創出歷史新高。香港業主身家水漲船高，照計消費意欲都大啲，再加上暑假政府將發放電子消費券，相信第3季本地經濟氣氛會有改善，主要風險因素係放寬入境檢疫要求下，防疫成效會否再受到考驗。

講起樓市，新盤同二手樓都轉旺，咁地產股值唔值得押注？老實講，若然第3季本地經濟氣氛改善，照計商業租務都會有改善條件，加上住宅樓市又咁旺，都唔係冇得諗。再講，嚟緊7月照計香港會以最佳狀態示人，以向外證明，香港一切安好，哪怕甚麼移民潮、外資走資潮，地產價格硬淨就是一個最好的經濟指標。由於地產股係港股重磅板塊，所以如果大家睇好未來一個月港股表現，可以關注本地藍籌地產股，咁啱呢類股份最新股價普遍已作調整，加上周內認購iBond的可觀資金將會解凍，或者會重投市場搵嘢買，故不妨望多兩眼。

此外，最新美國聯儲局放鷹，引發市場調整。但其實今年內，美息都唔會郁，講緊的都係明年的事，筆者總覺諗掂明天及下月已經好叻，何況係明年的事？更何況眼前美國經濟復甦步伐未穩，若然因聯儲局政策大變而引發美股大冧，豈非要將萬億美元刺激經濟的成效對銷？本周多位聯儲局官員放話，相信過埋呢個波動周，下周股市方向會明朗化，基金半年結粉飾窗櫥效應仍有機會發揮一定作用。

不過，戴頭盔都咁話，未來1個月中、港題材愈係要維穩，外圍地緣政治局勢可能會愈多變數。所以短期參與股市，還是要量力而為，嚴控注碼；若然唔想食驚風散，輕倉自然係最好的對策。

東網產經專欄作者 帥哥