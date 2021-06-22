中國銀河國際：化工業龍頭值得看好

化工行業下游主要產業景氣復甦，帶動化工品需求改善。2021年第一季度，主要化工產品價格及價差實現按年增長，盈利能力顯著提升。然而，自4月以來，主要產品上漲乏力，多數自高位回落，行業更加趨於理性。我們認為，2021年大部分產品價格及價差按年將有顯著上漲，部分產品甚至高於2019年水平，行業存在結構性行情。

化工行業碳排放總量有限(約佔全行業的6%)，但細分領域碳排放強度突出，加上煤化工、石油化工噸產品碳排放遠高於水泥、鋼鐵行業。我們認為，雙碳目標將催生新一輪供給側改革，「雙高」項目產能將嚴格受到限制，朝向健康有序，綠色高質量發展；一些落後產能將淘汰出局，同時嚴控新增低端產能，有利於行業集中度提升，提前布局碳減排措施的龍頭企業具有發展主動權。

事實上，業務布局非石油路線優質產能、實施業務加強的細分龍頭不僅具有穩健的經營現金流，而且可以通過再投資實現高成長；同時隨着油價回升，非石油路線特別是乙烷和煤路線具備更加顯著的成本優勢。

全球人口增加帶來的糧食需求上漲，將為鉀肥行業帶來穩健的增長需求；近期糧價上漲有助推動鉀肥價格行上行，預計價格將繼續維持高位，看好鉀肥行業的投資機會，加上龍頭企業不僅保持遠高於行業的發展速度，而且基本保持較高的盈利水平，預計未來強者愈強的競爭格局將進一步出現，看好龍頭企業的成長性。

在油價上升及下游需求改善等下，石油加工行業存在業績周期改善預期，油價回暖也有利於油服行業的景氣復甦。同時，化纖行業鏈受惠於紡織服裝行業的復甦，我們看好粘膠短纖、涤綸長絲相關企業的投資機會。

另外，建議關注處於周期底部的氟化工子行業，目前三代製冷劑正替代二代製冷劑成為發展主流，且擴產能周期基本結束，看好行業底部回升機會，重點推薦的標的股份包括衞星石化、華魯恒升、寶豐能源、紅牆股份及中石油等。

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